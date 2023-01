Addio Roma e intreccio con Depay: plusvalenza assicurata

Calciomercato Roma, addio dopo solo sei mesi e sostituto immediato. Il Barcellona ha le idee chiare, tutti gli aggiornamenti.

Seppur non in grado di regalare le stesse emozioni e novità di quello estivo, il calciomercato invernale è comunque spesso contraddistinto da interessanti cambiamenti non poco impattanti sul futuro di squadre e allenatori nel corso dello spezzone finale di stagione. Certo, siamo ancora al solo giro di boa ma da questo momento in poi si entrerà di fatto nel cuore di un campionato che ad oggi ha saputo già dare delle precise indicazioni, seppur non ancora definitive.

Molta importanza, come dicevamo, sarà assunta anche dalle mosse di club e dirigenze in ambito di mercato, laddove si potrebbe assistere ad un corpo massiccio di novità in questa manciata di giorni finali del mese di gennaio. Fino a qualche tempo fa, in casa Roma, sembrava esserci uno stallo destinato a contraddistinguere tutta la campagna acquisti post-natalizia. Questo soprattutto alla luce delle parole di Tiago Pinto, non commentate da Mourinho e sottintendenti una presa di consapevolezza delle difficoltà per club come quello giallorosso di fare grandi investimenti in un momento così delicato.

Calciomercato Roma, addio Depay: anche un giallorosso nel mirino del Barcellona

Un po’come accade nelle singole partite, in realtà, anche il calciomercato può essere ricco di insidie e soprese che possono palesarsi in qualsiasi momento, sovvertendo o cambiando lo status quo. Questo potrebbe accadere certamente anche in casa Roma, laddove si è alle prese con una vicenda Zaniolo divenuta in queste ore sempre più calda e destinata a fare da spartiacque anche all’operato di Pinto e, forse, anche della squadra tutta da questo momento in poi.

La vicenda legata al 22 non è però l’unica in grado di stimolare interessi e attenzioni, soprattutto dopo l’inserimento da parte di Sport.es di un giallorosso all’interno di una tassonomia redatta dalle penne spagnole. Queste ultime hanno infatti stilato la lista dei possibili sostituti di Memphis Depay, in seguito al passaggio dell’olandese all’Atletico Madrid.

Plurimi e diversificati i nomi inseriti nella tabella. Tra questi si segnala certamente il nome di Giroud, seppur presentato come scenario molto difficile. A fare compagnia all’attaccante francese anche profili quali Sanchez, Valencia o Lucas Moura. Non passi inosservata però anche la presenza di Andrea Belotti, arrivato da svincolato a fine agosto e fino a questo momento lontanissimo dall’essere quel giocatore ammirato per tempo all’ombra della Gran Madre. In Spagna sottolineano come anche un minimo esborso possa rappresentare un’entrata in positivo per la società dei Friedkin, ricordando delle difficoltà palesate da un Gallo che a Roma sembra aver dimenticato di come cantare.