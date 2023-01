Calciomercato Roma, intreccio Smalling-Skriniar: “Accordo già trovato”

Calciomercato Roma, intreccio da capogiro tra Chris Smalling e Milan Skriniar. Spunta l’accordo già trovato che farebbe saltare il banco

Il campionato italiano è ad un passo dal giro di boa, questo fine settimana ci sarà l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A. La Roma e l’Inter sono in piena lotta per il piazzamento Champions League in classifica ed ogni punto da qui in avanti sarà decisivo in tal senso. Su un binario parallelo si accende la finestra di calciomercato invernale, con un maxi intreccio difensivo sull’asse Roma-Milano sponda nerazzurra.

Sembrano giorni caldissimi quelli che separano la Serie A dalla chiusura della finestra di calciomercato di riparazione. Ad una giornata dalla chiusura del girone d’andata si affacciano nuove ipotesi che potrebbero stravolgere le rose di diverse squadre nel campionato italiano. Insiste un intreccio difensivo tra Roma ed Inter, legato ai destini di Milan Skriniar e Chris Smalling. Entrambi i difensori sono due pedine fondamentali nel pacchetto arretrato delle due squadre, ma entrambi sono in scadenza di contratto in questa estate. I loro destini sembrano incrociarsi nel prossimo futuro, e l’effetto domino potrebbe essere innescato dal PSG in Ligue 1.

Calciomercato Roma e Inter, Skriniar al PSG lancia l’assalto a Smalling

Non è un mistero che il club francese sia sulle tracce del difensore ex Sampdoria. Il rinnovo contrattuale tra Skriniar e l’Inter non arriva, ed il pressing del club transalpino sembra farsi sempre più insistente. Con un effetto domino a cascata che fa tremare la Roma intorno al futuro di Chris Smalling.

Sul tema è intervenuto il giornalista Stefano Agresti che in diretta a Radio Radio si è così espresso sul futuro dello slovacco: “Ci sarà un confronto anche nelle prossime ore, l’Inter nel caso in cui Skriniar non rinnovi potrebbe anche tentare di venderlo adesso, ma difficilmente ci riuscirà.” Sul PSG: “L’Inter ha la sensazione che Skriniar abbia già l’accordo con un altro club. Quasi sicuramente il PSG.”