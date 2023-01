Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e colpi low cost per il dopo-Zaniolo

L’attaccante della Roma potrebbe aprire le porte del calciomercato con la sua partenza in queste settimane di gennaio

In questi ultimi giorni si parla sempre di più di Nicolò Zaniolo, ma non solo in Italia. Soprattutto in Inghilterra, il nome dell’attaccante giallorosso sta facendo il giro dei pub e dei quotidiani con alcuni club che sembrano più che interessati ad acquistarlo. Il futuro del numero 22 sembra sempre più lontano dalla Capitale in seguito alle ultime notizie diffuse sul numero 22.

Il rinnovo è una questione molto delicata per il ventiquattrenne che sta aspettando la firma sul contratto da diversi mesi. Sin da prima dell’estate, infatti, si è parlato di un prolungamento mai arrivato a causa delle differenze tra domanda e offerta. L’agente del giocatore ha sempre chiesto alla società un ingaggio top, come gli altri titolari inamovibili presenti in rosa. Vigorelli chiede da tempo per Nicolò uno stipendio da 4 milioni. La società, però, non ha intenzione di accontentare le richieste del giocatore.

Per dimostrare di meritare ciò che chiede, Zaniolo sta rincorrendo sul campo una forma che non riesce a trovare. I numeri dimostrano, infatti, come le sue prestazioni siano sotto tono rispetto a quanto mostrato in passato. Questo ha peggiorato l’umore e la tranquillità del giocatore che sembra con un piede fuori Trigoria.

Calciomercato Roma, da Frattesi a Perez: i nomi se parte Zaniolo

Sulle tracce del giocatore ci sono diversi club, soprattutto in Premier League, dove il Tottenham lo ha seguito anche in estate. Antonio Conte vorrebbe migliorare la situazione sulla trequarti prendendo Zaniolo, ma per ora non ha presentato nessun’offerta ufficiale.

In caso di cessione del numero 22, come riporta la Gazzetta dello Sport, Pinto ha già pronto qualche nome. Il primo della lista è quello di Davide Frattesi, che andrebbe a migliorare il centrocampo a disposizione di José Mourinho. Oltre al centrocampista del Sassuolo, che ha un costo abbastanza elevato, ci sono anche due colpi low cost da poter portare a segno. Si tratta di Houssem Aouar e Ayoze Perez. Per il primo potrebbe bastare un’offerta di 5 milioni. Anche l’attaccante del Leicester è in scadenza e potrebbe partire per un’offerta al ribasso. In caso i due affari non andassero in porto, i due nomi rimarrebbero comunque validi per l’estate, quando sarebbero liberi a parametro zero.