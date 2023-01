Calciomercato Roma, risposta immediata a Zaniolo: almeno 35 milioni

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il gioiello giallorosso è sempre sulla cresta dell’onda: lo scenario.

Dopo il filotto di risultati utili ottenuti consecutivamente, la Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Contro lo Spezia, un banco di prova da non sottovalutare per Dybala e compagni. In occasione della trasferta in terra ligure, però, José Mourinho non potrà contare su Nicolò Zaniolo.

L’esterno offensivo della Roma sta calamitando le attenzioni mediatiche. A dispetto di quanto lasciato trapelare nelle scorse settimane, Zaniolo avrebbe esternato a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria. La Roma avrebbe aperto alla sua cessione, ma alle sue condizioni. Beninteso, Zaniolo sarà venduto soltanto a titolo definitivo, o al massimo con una formula che preveda un obbligo di riscatto non condizionato.

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: la posizione di Pinto su Zaniolo

Ecco le ultime indiscrezioni riferite da Sky a proposito del tuttocampista della Roma, il cui futuro continua ad essere un rebus di difficile risolvibilità. Una situazione da sbrogliare a tempo debito, anche perché i giallorossi a quel punto dovrebbero acquistarne un sostituto all’altezza. Riportiamo le parole di Gianluca Di Marzio:

Porte aperte Zaniolo? “La mancata convocazione non è stata scelta della Roma legata ad una trattativa avanzata. Zaniolo negli ultimi giorni parlando con Mou ha fatto sapere di non avere la serenità giusta per essere disponibile perché in questo momento ha la testa al mercato. Vuole andare via, la Roma ha aperto alla cessione se arriveranno offerte importanti. La Roma ribadisce di volerlo soltanto vendere, al massimo prestito con obbligo sicuro e non condizionato. I giallorossi

Possibile nuova destinazione per Zaniolo? “L’unica che ha fatto passi concreti è il Tottenham, ma alle condizioni imposte dalla Roma attualmente non si fa.