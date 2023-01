Coppa Italia, UFFICIALE: data e orario di Roma-Cremonese

Il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia viene completato definitivamente: ufficiale data e orario di Roma-Cremonese

Il cammino della Roma in Coppa Italia prosegue dopo la vittoria contro il Genoa agli ottavi di finale. Il gol del solito Paulo Dybala, sempre decisivo in giallorosso, ha permesso alla squadra di Mourinho di approdare ai quarti di finale della competizione nazionale, evitando anche lo ‘spauracchio’ Napoli. Infatti la Cremonese a sorpresa ha eliminato la squadra di Spalletti ai calci di rigore.

Decisivo un gol allo scadere proprio dell’ex Roma, Felix Afena-Gyan per andare ai supplementari. Dunque al prossimo turno la Roma affronterà proprio la Cremonese, che da poco ha cambiato tecnico, affidando la panchina a Ballardini. In queste ore è stato reso ufficiale il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Confermata la data e l’orario di Roma-Cremonese.

Coppa Italia, Roma-Cremonese si gioca apre febbraio: ufficiale data e ora dei quarti

Non incontrare il Napoli sicuramente fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Roma per il cammino in Coppa Italia. Soprattutto visto quanto sta facendo la squadra di Spalletti in campionato e in Champions League. Però la sfida con la Cremonese non andrà presa sottogamba, perché come dimostrato al Maradona, la squadra di Ballardini può essere una grande insidia.

Da poco è stato reso ufficiale il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. Roma e Cremonese si sfideranno il prossimo 1 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Ad aprire i quarti di finale sarà la sfida tra Inter e Atalanta che si svolgerà martedì 31 febbraio alle ore 21:00. L’altra sfida dalla parte del tabellone della Roma sarà tra Fiorentina e Torino e si giocherà mercoledì 1 febbraio alle ore 18:00. Dunque Roma e Cremonese sapranno già l’eventuale avversaria prima di giocare. A chiudere il programma sarà Juventus-Lazio che si giocherà giovedì 2 febbraio alle 21:00. Quattro partite che porteranno alle quattro semifinaliste della Coppa Italia, la cui finale è fissata per il prossimo 24 maggio. La Roma dovrà cercare di arrivare fino in fondo in una competizione che in bacheca manca da 15 anni.