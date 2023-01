Osimhen-Vlahovic, il mercato diventa bollente

Osimhen-Vlahovic, mercato bollente e intreccio clamoroso con il Real Madrid. Le ultime sul futuro dei campionissimi di Napoli e Juventus.

Lo scorso venerdì il prato verde del Maradona ha dato una sentenza netta quanto importante. Il 5 a 1 inflitto dagli uomini di Spalletti alla compagine piemontese ha infatti avuto il sapore di conferma delle grandissime ambizioni di un Napoli che, quasi da inizio campionato, sembra poter viaggiare su binari e dimensioni totalmente superiori rispetto alle inseguitrici.

Se a ciò si aggiungono i diversi passi falsi del passato più e meno vicino delle milanesi e della stessa Juventus, si comprende bene come all’ombra del Vesuvio (al netto di scaramanzie legate anche alle beffe delle precedenti stagioni) ci sia la consapevolezza di poter finalmente veder realizzare quel “sogno nel cuore” che da troppo tempo si sta inseguendo.

Certo, manca ancora tanto tempo e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo ma, ad oggi, ci sono tutti gli ingredienti per poter vedere trionfare il club di De Laurentiis, al termine di una stagione fin qui magica ma catalizzata da un calciomercato che non aveva soddisfatto i fini palati della piazza azzurra.

Calciomercato Juventus e Napoli, l’intreccio Osimhen-Vlahovic spiana la strada al Real?

Restando però sulle tematiche di mercato, va detto come Napoli e Juventus in questa fase rappresentano anche tanto altro, oltre che all’essere due realtà che da tempo si contendono i vertici della classifica. In particolar modo, colpiscono alcuni aggiornamenti giunti dalla Spagna inerenti il futuro di due calciatori chiave e simbolo delle rispettive squadre.

Ci riferiamo a quanto riferito da Fichajes.net su Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, tra gli attaccanti più talentuosi della nostra Serie A e certamente tra gli investimenti più importanti del recente passato di questi due club. Seppur reduci da momenti totalmente differenti, con il nigeriano adesso nel pieno di una forma smagliante che lo ha consacrato sull’olimpo degli attaccanti di Italia e non solo, entrambi sono finiti nel mirino del Real Madrid.

Della situazione legata all’ex Fiorentina vi abbiamo già parlato in questi giorni ma alle notizie precedenti bisogna aggiungere anche quanto proveniente dalle informazioni iberiche. Osimhen potrebbe infatti essere una sorta di trampolino di lancio per il passaggio di Vlahovic alla squadra di Ancelotti. Il 9 di Spalletti non è infatti intenzionato a partire e la stessa società chiede una cifra importantissima per un giocatore che ad oggi sembra valere almeno 100 milioni di euro.

Vlahovic rappresenta invece uno scenario ben più concreto e possibile, anche e soprattutto alla luce dell’avanzamento della sua candidatura alla squadra di Madrid. Come già riferito, la Juventus sarebbe anche disposta a privarsene, a patto che arrivi un conguaglio giusto. L’esigenza di corroborare un attacco facente affidamento principalmente sul non più giovanissimo Benzema potrebbe alimentare ulteriormente la possibilità di assistere ad uno scenario del genere.