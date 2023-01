Roma, Zaniolo non convocato: svelato il motivo

Roma, Zaniolo non convocato: l’attaccante non farà parte della trasferta giallorossa in casa dello Spezia. Svelato il motivo di questa decisione

Pochi minuti fa vi abbiamo dato la notizia che ha aperto un ulteriore strappo tra Zaniolo e la Roma: quella della mancata convocazione del giocatore in vista di domenica, quando i giallorossi affronteranno in trasferta lo Spezia.

A casa sua, Zaniolo, che dopo questa decisione possiamo tranquillamente affermare che è un altro separato in casa giallorossa così come Karsdorp, non ci sarà. Non c’è stato nemmeno domenica scorsa contro la Fiorentina, ufficialmente per un virus intestinale che lo ha colpito a poche ore dalla sfida. Ma adesso ovviamente ci sono anche dei dubbi su questo. Chissà, forse il mal di pancia era anche vero ma per altri motivi.

Roma, Zaniolo non convocato: una scelta del giocatore

Se qualcuno pensava che fosse stata la Roma a decidere in questo modo, si sbagliava di grosso. Sì, perché secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la decisione sarebbe arrivata direttamente dal calciatore che si sarebbe reso indisponibile per la trasferta in terra ligure.

Zaniolo infatti avrebbe fatto sapere a società e al tecnico Mourinho di non essere disponibile per la prossima gara di campionato, quella che potrebbe anche indirizzare la stagione della Roma visto anche quello che potrebbe succedere alla Juventus nelle prossime ore dopo la richiesta di 9 punti di penalizzazione da parte della Procura Federale. Un momento caldissimo, insomma, nonostante a Roma ci sia il rischio neve con le temperature che si sono abbassate in maniera drastica in queste ore. All’interno di Trigoria, invece, l’aria è calda, caldissima. Con un addio che si potrebbe consumare già in questa sessione di mercato.