Ultim'ora Zaniolo, strappo totale: la decisione di Mourinho

Ultim’ora Zaniolo, lo strappo è totale tra il giocatore e la Roma. La decisione è arrivata nel corso di queste ore. E anche Mourinho ne ha presa un’altra.

Nicolò Zaniolo non sarà convocato per la partita contro lo Spezia di domenica pomeriggio. Lo strappo è totale e la Roma ha deciso di lasciarlo a casa. La bomba la lancia Sky, che sottolinea anche un’altra questione: José Mourinho, prima della sfida contro i liguri, non farà nessuna conferenza stampa.

Il momento è delicato in casa giallorossa, e ormai di dubbi non ce ne sono più dopo le notizie degli ultimi due giorni che hanno confermato che Zaniolo dirà addio alla Roma. Probabilmente, dopo questa decisione, la cessione ci sarà già in questa sessione di mercato. Con il Tottenham che è in prima fila e sembra la squadra maggiormente interessata alle prestazioni del numero 22 giallorosso. Di una possibile mancata convocazione se ne parlava già in mattinata, adesso questa dovrebbe essere una conferma quasi ufficiale.