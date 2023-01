Conte-Tuchel, colpo di scena Juventus: hanno già deciso

Calciomercato Juventus, la decisione sul futuro di Tuchel che cambia inevitabilmente le carte in tavola, aprendo le porte a nuovi scenari.

Ore frenetiche di calciomercato, che potrebbero imprimere la svolta importante agli equilibri fragili che si sono delineati nella prima parte di stagione. Ne sa qualcosa la Juventus, a cui la Corte Federale di Appello ha deciso di infliggere 15 punti di penalizzazione in classifica. Un ribaltone che porta i bianconeri a 22 punti in classifica.

Difficile dire se e quali possano essere le conseguenze per la panchina bianconera, con Max Allegri che sarà inevitabilmente chiamato ad imprimere una svolta importante in termini di risultati. Nel caso in cui la Juventus dovesse chiudere l’annata per la seconda volta consecutiva senza alzare un trofeo, è chiaro che potrebbero presentarsi i presupposti giusti per un cambio di guida tecnica. Il possibile ritorno di Antonio Conte non è affatto da escludere, anche perché il tecnico salentino non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza nel 2023, a cui ha lanciato messaggi di fuoco nelle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, da Conte a Tuchel: filo diretto con il Tottenham

Un altro nome accostato nelle ultime settimane alla Juventus è quello di Tuchel, che però fa gola anche ad altri club. Accostato – tra le altre – proprio al Tottenham, l’ex allenatore del Chelsea ha diversi estimatori soprattutto in Spagna. A fare chiarezza in merito al futuro di Tuchel è Sky Sport DE, che ha fornito maggiori ragguagli in merito.

Secondo quanto riferito, infatti, per adesso l’opzione Tottenham non sarebbe uno scenario credibile per il futuro di Tuchel, che avrebbe in mente due grandi mete: il Barcellona ed il Real Madrid. Lusingato all’idea di approdare in Liga, il tecnico tedesco potrebbe prendere in considerazione l’idea di approdare su una delle due panchine più importanti del campionato spagnolo. Anche la Juventus avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi in ottica Tuchel, ma non nell’immediato. Con il futuro di Antonio Conte ancora tutto da scrivere, ed una panchina di Max Allegri non salda al 100%, occhio all’evolvere della situazione legata a Tuchel.