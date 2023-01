Calciomercato Roma, tradimento da 100 milioni: Abraham ‘coinvolto‘

Calciomercato Roma, l’intreccio tra bomber che potrebbe imprimere una svolta importante anche al futuro di Tammy Abraham.

Un occhio sul campo, un altro rivolto inevitabilmente al mercato. In questa duplice prospettiva la Roma di José Mourinho si accosta ai prossimi impegni stagionali, con Tiago Pinto che è invece intento a sistemare quei tasselli che ancora mancano per lo scacchiere giallorosso.

A monopolizzare l’attenzione mediatica in queste ore sono le voci legate al futuro di Nicolò Zaniolo. Un rebus ancora tutto da sciogliere, che vivrà per forza di cose ore palpitanti a stretto giro di posta. Da capire se e quando arriverà un club disposto ad accontentare in toto le richieste della Roma, che non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello. Soprattutto dalla Premier League potrebbero arrivare blitz importanti, che al momento però non si sono ancora materializzati.

Calciomercato Roma, United su Kane: intreccio con Abraham

Sempre d’Oltremanica nelle scorse settimane erano rimbalzate delle indiscrezioni relative al futuro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, fa gola e non poco a diversi club di Premier. Nella lista dei papabili acquirenti di Abraham impossibile non menzionare il Chelsea, che però dovrebbe sborsare gli 80 milioni validi per la recompra. I Blues, al momento, sembrano essere orientati su altri obiettivi. Qualche spiffero, inoltre, aveva accostato Abraham anche ad Arsenal e Manchester United. Sotto questo punto di vista trapelano interessanti novità.

Come riferito dal Daily Mail, infatti, lo United sarebbe sempre più convinto ad affondare il colpo per Harry Kane. Impossibile che l’affondo dei Red Devils possa concretizzarsi a stretto giro di posta. Più probabile, invece, ed è questa la traccia da seguire con più attenzione, che si schiudano scenari importanti in vista della prossima estate. A dispetto della situazione contrattuale del proprio attaccante, gli “Spurs” valutano il proprio gioiello non meno di 100 milioni di euro. Soldi che lo United ha dimostrato di essere assolutamente in grado di mettere sul piatto. Nel caso in cui i Red Devils, però, dovessero affondare il colpo per Kane, è chiaro che sarebbe assolutamente da scartare l’ipotesi di un affondo dello United per il bomber della Roma.