Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno: irrompe Simeone

Calciomercato Roma, l’Atletico inguaia i giallorossi e la Juventus: l’inserimento che contribuisce ad aumentare la concorrenza.

Uno sguardo rivolto al campo, un altro indirizzato a quegli affari in sede di calciomercato che potrebbero animare le ultime ore di una sessione di per sé atipica, senza reali guizzi. Tiago Pinto, intanto, continua a monitorare l’evolvere della situazione, a caccia di occasioni intriganti.

Un ruolo importante sarà ricoperto dall’epilogo della telenovela Karsdorp, che potrebbe riservare interessanti colpi di scena nelle battute conclusive della sessione invernale di negoziazioni. Il terzino olandese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, anche perché la Roma fino a questo momento ha rispedito al mittente le varie offerte ricevute. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati in Premier League, in Italia ed in Turchia, ma nessun club è riuscito a mettere sul piatto quei 10-12 milioni di euro richiesti dai giallorossi, che non hanno aperto all’ipotesi di un prestito che non sia subordinato all’obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, anche l’Atletico su Fresneda

Sorprende fino ad un certo punto che anche la Roma, così come la Juventus, si sia iscritta da tempo alla corsa per Ivan Fresneda. Il laterale del Real Valladolid sta calamitando l’attenzione mediatica a suon di prestazioni importanti, che ne hanno fatto lievitare esponenzialmente la valutazione. La Juve si è mossa da tempo, non affondando il colpo.

Dalla Premier sono arrivati segnali importanti di apprezzamento, con l’Arsenal che fiuta un altro colpaccio con cui implementare l’organico a disposizione di Arteta. Ma non è finita qui.

D’Oltremanica anche il Newcastle osserva il da farsi. Fresneda, però, ha diversi estimatori anche in Liga. Al Real Madrid, infatti, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche l’Atletico Madrid, con i Colchoneros che avrebbero cominciato a sondare il terreno. Da tempo gli iberici sono alla ricerca di un profilo per la corsia destra, per sopperire alle varie esigenze. Simeone apprezzerebbe molto il percorso di crescita di Fresneda e sarebbe stuzzicato all’idea di chiuderne positivamente l’acquisto. A riferirlo è “El Mundo Deportivo“.