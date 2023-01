Calciomercato Roma, 10 milioni e addio: vola in Bundesliga

Calciomercato Roma, c’è l’accordo: addio a 10 milioni ed esperienza in un altro campionato, gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni da risolvere in casa giallorossa restano attualmente plurime. Già da diverso tempo a questa parte, in realtà, si sta assistendo al susseguirsi di una serie di scenari in grado di generare non poca attenzione su diversi fronti. Nelle settimane immediatamente successive alle eliminazioni di Portogallo e Brasile dal Mondiale, ad esempio, si è discusso non poco del futuro di José Mourinho.

Quest’ultimo aveva infatti ricevuto diverse avances dalle due Federazioni, stimolando i timori di una piazza che ha seriamente iniziato a credere di poter vedere lo Special One lontano dalla Capitale a partire dalla prossima estate. Garanzie sulla sua permanenza, ad oggi, non sono numerosissime ma resta la consapevolezza che il club tutto è intenzionato a lavorare per soddisfare José e proseguire degnamente il progetto catalizzato quasi due anni fa. Come più volte evidenziato, importante discriminante saranno le garanzie date dai Friedkin a José, consapevole attualmente di trovarsi in una fase non poco delicata sul fronte calciomercato.

Calciomercato Roma, accordo trovato con il club di Bundes: 10 milioni e addio

Lo scenario più caldo e preoccupante resta certamente quello legato al futuro di Nicolò Zaniolo, molto vicino alla cessione e in una posizione certamente non nobilissima in quel di Trigoria, come restituitoci anche dalla scelta di non presenziare in Liguria per la trasferta contro lo Spezia.

Lo scenario legato al 22 non deve però far passare in secondo piano altre questioni quali, ad esempio, quelle inerenti al futuro di Karsdorp. Prima della vicenda Zaniolo, infatti, non poco si è detto e scritto sul terzino olandese, dopo un’incrinatura dei rapporti con Mourinho che ha portato Pinto e colleghi a sondare vari scenari per garantire a José un nuovo terzino destro che ovviasse all’uscita di Rick.

Ad oggi, non è però ancora arrivata un’offerta che soddisfi le pretese giallorosse mentre sul fronte dei possibili sostituti Sky Sport Uk riferisce di aggiornamenti di non poco conto. Uno dei papabili sostituti individuati ai piani alti di Trigoria, Josip Juranovic, sarebbe infatti prossimo al cambiare squadra. Sondato anche dalla Roma e reduce da un bel Mondiale in Qatar, il terzino croato del Celtic è vicinissimo all’Union Berlin, la cui offerta di 10 milioni di sterline è stata accettata dalla squadra scozzese.

Quest’ultima dovrebbe incassare circa 7.5 milioni più bonus ulteriori che portano a raggiungere la cifra appena riferita. Arrivato nell’agosto 2021 per circa 3 milioni di euro, Juranovic non ha rinnovato il proprio contratto con i The Bhoys che non a caso hanno preventivamente messo sotto ingaggio il canadese Alistair Johnston a dicembre.