Nuovo club e 25 milioni immediati per Zaniolo: ecco come stanno le cose

Calciomercato Roma, 25 milioni e addio immediato per Zaniolo. Ecco cosa sta succedendo in queste ore, destinate ad essere ricche di novità sul fronte Nicolò e non solo.

Certamente il futuro del 22 di Mourinho rappresenta la questione più importante e viva del momento, alla luce di un incastrarsi di plurime situazioni che, quasi improvvisamente, hanno portato Zaniolo ad essere prossimo all’uscita. Certo, la posizione di Nicolò non è mai stata solidissima, per una serie di motivi che molto spesso hanno portato lui ad essere tra i papabili uscenti durante le diverse finestre di mercato.

Qualche segnale di insofferenza era poi giunto anche nelle scorse settimane, in seguito a qualche brusio emesso dai tifosi alla sua uscita dal campo in occasione di Roma-Genoa. L’intervento riparatorio e immediato di Mourinho sembrava poter mettere tutto a tacere, prima però che la sua mancata convocazione contro la Fiorentina (ufficialmente giustificata con dei motivi intestinali) abbia generato qualche perplessità alla piazza. Da quel momento in poi, la posizione di Zaniolo è divenuta sempre più delicata e, al giorno d’oggi, il suo futuro sembra destinato ad essere lontano dalla Capitale entro la fine di questo mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, Zaniolo tra Premier League e Milan: il punto della situazione

Come in ogni scenario del genere, è giusto fare chiarezza e cercare di comprendere il background di motivazioni celantisi dietro l’accaduto. La questione principale sembra interessare una delicata situazione contrattuale che attualmente pone la Roma in una forte posizione di dubbio rispetto al da farsi, alla luce di una sempre più cresciuta probabilità di perderlo a costo zero.

Donde, la scelta di valutare una soluzione in uscita in questa finestra di mercato, purché le condizioni economiche della Roma siano rispettate. Su tale fronte, dunque, non sfuggano gli aggiornamenti de Il Tempo, legati al doppio scenario in Premier che attualmente coinvolge Nicolò. Oltre al Tottenham, per ora fermo a proposte di prestito, si segnala il Brighton di De Zerbi, secondo le suddette penne.

Quest’ultime riferiscono di una squadra interessata a Zaniolo soprattutto alla luce dell’uscita di Trossard e disposta a versare nelle casse dela Roma 25 milioni di euro. Defilato, invece, il Milan, la cui speranza è quella di vedere restare Nicolò nella Capitale fino a giugno per poi sfruttare l’esigenza dei giallorossi di cederlo quanto prima ad un prezzo ancora inferiore.

Sulla questione Brighton giusto però evidenziare anche quanto riferito da Alessio Lento di alciomercato.it, il quale parla di assenza di riscontri circa la possibilità di vedere l’ex Inter alla corte di De Zerbi. Tutto ancora in piena evoluzione: il tempo, intanto, diminuisce.