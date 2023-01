Calciomercato Roma, tutte le strade portano in Premier: contatti avviati

Calciomercato Roma, tutte le strade portano in Premier League. Contatti avviati per il difensore. La richiesta è quella di un prestito

Sì, è vero, al momento sulla bocca di tutti c’è solamente il nome di Zaniolo, che potrebbe portare alla Roma un bel po’ di soldi. Adesso ci sono le partite e domani non si parlerà, forse, di mercato, ma già da lunedì si riprenderanno tutti i discorsi. Non solo quelli riguardanti il numero 22 giallorosso, c’è da dirlo.

Dentro la Roma infatti ci sono diversi uomini in uscita: Shomurodov in primis, Karsdorp a ruota, ma anche Vina rientra tra questi. Dopo che il Betis ci aveva provato, ma poi ha deciso di prendere Abner, spunta la pista inglese per l’esterno uruguaiano, così come riportato dal Daily Mail, che sottolinea come il Bournemouth sia interessato al giocatore. E avrebbe già chiesto delle informazioni.

Calciomercato Roma, il Bournemouth vuole Vina

Da quelle parti sono alla ricerca di un esterno e guardano alla Serie A. Il club di Premier League ci aveva provato per Gosens ma si è visto dire di no dall’Inter. E adesso punta al giallorosso, che ormai è un altro esubero e che con Mourinho non trova più spazio.

Si parla di un interesse in prestito da parte del Bournemouth, e forse Pinto per alleggerire il monte ingaggio potrebbe anche “cedere” visto che fino ad ora il gm portoghese non ha mai mollato in questa cosa: solamente uscite con la certezza che poi a giugno non tornino a Trigoria. E praticamente questo ha bloccato tutte le cessioni. Chissà, forse le cose in questo caso potrebbero anche cambiare. E un nuovo sondaggio potrebbe essere fatto nei prossimi giorni. Dopo il weekend, ovviamente. Adesso il pensiero è solamente allo Spezia, senza Zaniolo, che si è tirato fuori.