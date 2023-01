Calciomercato Roma, addio Zaniolo: c’è l’offerta al PSG

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: non solo la Premier League sulle tracce del giocatore. Pinto lo ha offerto al Psg

Prima d’ora il Psg non era mai uscito come possibile concorrente in una corsa verso Zaniolo. Eppure secondo le informazioni riportate da footmercato, Pinto lo avrebbe offerto appunto alla squadra di Galtier. Sì, i parigini sono stati informati dell’addio di Nicolò, e potrebbero entrare in corsa.

Al momento, spiegano dalla Francia, il Psg non avrebbe dato nessuna risposta alla Roma. Ma non è detto che questa non possa arrivare nei prossimi giorni, in prossimità della chiusura del calciomercato. La cifra è sempre la stessa, ovviamente una trentina di milioni di euro e Zaniolo come sappiamo potrebbe partire anche in prestito con obbligo di riscatto. La cosa certa comunque è che i giallorossi se ne vogliono liberare al più presto.

Calciomercato Roma, tutti in corsa per Zaniolo

La pista più calda ovviamente rimane quella della Premier League con il Tottenham in prima linea. Ma anche il West Ham, come vi abbiamo riportato, ha iniziato a sondare la pista. Zaniolo lascerà la Roma comunque solamente alle condizioni volute dalla società, con Pinto che non ha la minima intenzione di mollare la presa in ogni caso.

Il rinnovo ormai è saltato e mai ci sarà. Quindi ogni discorso fatto fino al momento è andato a farsi benedire. Certo, al Psg di spazio con quelli che ci sono davanti ne potrebbe trovare davvero poco. Ma Pinto lo potrebbe inserire anche in una possibile operazione che riguarda Wijnaldum. Un intreccio quindi che potrebbe riguardare anche l’olandese che ricordiamo i giallorossi hanno preso appunto dal Psg.