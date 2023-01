Spezia-Roma, Gotti non lo recupera: assenza ufficiale

Diramata la lista dei convocati dello Spezia in vista della sfida contro la Roma: il centrocampista non ce la fa, non sarà della partita.

Archiviato il successo contro la Fiorentina che ha ringalluzzito le ambizioni europee della Roma di José Mourinho, per i giallorossi il test contro uno Spezia in forma e volenteroso potrebbe rivelarsi un turning point piuttosto importante.

Oltre ai discorsi di classifica, infatti, il match del “Picco” si concretizzerà al termine di una settimana parecchio movimentata in casa giallorossa, anche e soprattutto per le voci di mercato. Il compito di Mourinho sarà dunque quello di isolare la squadra per trovare la concentrazione giusta e fornire una prestazione di livello, su un campo insidioso e scivoloso, anche per le big. I liguri hanno infatti dimostrato di poter mettere in difficoltà anche squadre più forti tecnicamente. Gotti, però, per la sfida con i giallorossi dovrà fare a meno di pedine importanti.

Spezia-Roma, neanche Ekdal figura nella lista dei convocati

Dopo aver ceduto Kiwior all’Arsenal, con Bastoni ancora out, lo Spezia deve fare a meno anche di Nzola. Il bomber di Gotti ha rimediato una lesione, e dovrà osservare diverse settimane di riposo. Nella lista dei convocati in vista della sfida del “Picco” non figura neanche Ekdal. L’ex centrocampista del Cagliari deve fare i conti con i postumi di un problema muscolare, motivo per il quale non figura tra i convocati di mister Gotti. Ecco la lista completa:

PORTIERI Marchetti, Zovko, Dragowski.

DIFENSORI: Ampadu, Holm, Reca, Moutinho Hristov, Ferrer, Amian, Caldara.

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Beck, Sala, Kovalenko, Esposito, Cipot, Zurkowski, Agudelo.

ATTACCANTI: Verde, Gyasi, Krollis, Maldini, Strelec.