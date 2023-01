Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno: ha scelto il Milan

Calciomercato Roma, la confessione che fa saltare il banco: vuole approdare in rossonero. Pinto sorpreso: i dettagli.

Nel quartier generale della Roma si stanno consumando ore frenetiche. L’impegno contro lo Spezia non è affatto da sottovalutare per gli uomini di Mourinho, che vogliono trovare continuità di rendimento in campionato. All’approssimarsi della chiusura della sessione invernale di calciomercato, però, sono le indiscrezioni sui possibili affari ancora in essere a calamitare l’attenzione mediatica.

In uscita e in entrata. Sorvolando almeno per un momento sulla questione Zaniolo, con il 22 giallorosso che sta spingendo per trovarsi una nuova squadra a stretto giro di posta, Pinto è impegnato anche sul fronte acquisti. Oltre a rintuzzare la sempre più probabile partenza di Zaniolo, infatti, il GM della Roma vuole rimpolpare anche la mediana. Non potranno essere avallati acquisti a costi importanti, ma si cercherà di cogliere quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno. Questo è il motivo per il quale, ad oggi, la trattativa per il ritorno di Frattesi all’ombra della Capitale sembra essere una questione estiva. Di diverso tenore, invece, sarebbe l’eventuale trattativa per Aouar.

Calciomercato Roma, Aouar vuole il Milan: la confessione fatta agli amici

Il centrocampista classe ’98 è legato al Lione da un contratto in scadenza nel 2023, che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato. Aouar è da tempo nel mirino della Roma, ma la concorrenza di certo non manca. Il Betis Siviglia ha già messo sul piatto un quinquennale a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Proposta non ancora accettata da Aouar, sul quale si è mosso anche il Milan. I rossoneri non hanno affondato il colpo ma avrebbero dalla loro il gradimento del calciatore.

Secondo quanto riferito da Daniele Longo, infatti, l’algerino avrebbe messo proprio il “Diavolo” in cima alla lista dei suoi desideri. Confidandosi con gli amici, Aouar avrebbe anche confessato la sua volontà di approdare al Milan. Il rebus comunque è ancora tutto da sciogliere, anche perché il Lione non sembra intenzionato a privarsi del proprio gioiello a gennaio, benché manchi sempre meno alla scadenza del suo contratto. A quel punto sarà fondamentale la volontà del calciatore, che avrebbe già esternato la sua preferenza.