Calciomercato Roma, bomba Zaniolo-Ziyech: “Giorni conclusivi”

Potrebbero essere ore decisive per l’arrivo a Roma di Hakim Ziyech dal Chelsea, il marocchino è la prima scelta per sostituire Zaniolo.

Il mercato invernale volge quasi al termine e l’agenda di Tiago Pinto potrebbe essere ricca di appuntamenti per cercare di piazzare gli esuberi individuati dall’allenatore José Mourinho. I nomi dei possibili partenti sono quelli di Eldor Shomurodov, Matias Vina e Rick Karsdorp, ritenuti non all’altezza delle ambizioni della rosa.

I primi due sono arrivati da poco più di un anno a Roma e non sono mai riusciti a incidere quando chiamati in causa. L’attaccante è stato pagato molto dalla società, oltre 17 milioni di euro e non ha mai convinto neanche i tifosi, mentre il difensore ha dimostrato di non poter essere utile alla causa giallorossa nemmeno come riserva, complice l’esplosione di Nicola Zalewski.

Diverso è il discorso che riguarda l’olandese, verso il quale il mister ha rivolto pesanti accuse a seguito del match pareggiato contro il Sassuolo: «Siamo stati traditi dall’atteggiamento non professionale da parte di un giocatore, i compagni meritano rispetto, a gennaio si trovi pure un altro club».

Da li in poi il difensore ha vissuto da separato in casa a Trigoria, allenandosi ma restando consapevole del fatto che sarà necessario trovare un’altra sistemazione. Un altro nome dato ormai per partente è Nicolò Zaniolo, per il quale è già stato individuato l’eventuale sostituto.

Roma, bomba Ziyech dal mercato: “Giorni conclusivi”

Le strade di Nicolò Zaniolo sembrano essere destinate a dividersi per sempre. La società si sta già muovendo sul mercato per sondare i nomi dei possibili sostituti ed il favorito pare proprio essere Hakim Ziyech, trequartista mancino che può ricoprire anche il ruolo di esterno a destra.

Un talento cristallino dotato di una tecnica nettamente sopra la media, potrebbe essere davvero lui l’uomo giusto per rilanciare la stagione della Roma ed agganciare un quarto posto che dopo la penalità della Juventus potrebbe essere davvero alla portata.

A sganciare la bomba è il noto giornalista Ilario Di Giovanbattista dell’emittente radiofonica Radio Radio, il quale ipotizza un clamoroso scenario che potrebbe avvenire alla fine della finestra di calciomercato, con il Milan che preleverebbe Zaniolo (ipoteticamente per una cifra superiore ai 25 milioni), liberando il posto al marocchino.

“Scenario possibile per i giorni conclusivi del calciomercato: Zaniolo al Milan e Ziyech alla Roma. Segnatevi questo tweet.” Ipotesi la sua che potrebbe trovare più di qualche fondamento, ma che ad oggi non trova alcun riscontro.