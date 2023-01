Calciomercato Roma, non solo Premier League: doppia sorpresa Zaniolo

Calciomercato Roma, nuovo scenario all’estero per Nicolò Zaniolo: gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni più calde del momento.

La vicenda legata al futuro del 22 sta stimolando non poco l’attenzione ma anche i timori della piazza giallorossa, curiosa quanto trepidante per l’evoluzione di uno scenario che non poca importanza potrebbe avere per l’evoluzione della carriera di Nicolò e, soprattutto, sul percorso della dirigenza e della squadra dopo una sua possibile cessione.

L’allontanamento di Zaniolo, ad oggi, rappresenta ad oggi il frutto di una serie di mancati incastri verificatasi nel corso di questi mesi, contraddistinti da contatti e tentativi di trovare il punto di incontro per rinnovare il contratto di un giocatore al quale la Roma ha dato tanto, ricevendo forse non quanto ci si aspettasse nel corso di questa sua fase di carriera successiva al doppio infortunio. Se a ciò si aggiungono le implicite ma chiare parole di Tiago Pinto, che ha parlato di anteposizione dei propri interessi rispetto a quelli collettivi, si comprende come sembrino davvero pochi i presupposti per assistere ad un proseguimento dei rapporti.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: non c’è solo la Premier

Resta adesso da comprendere quella che sarà l’evoluzione della vicenda, anche e soprattutto in base alle decisioni del calciatore e di una società che, come nel caso Karsdorp, ha dimostrato di voler agire con grande concretezza e solidità, facendo valere la propria visione e le proprie valutazioni.

Al di là dei discorsi inerenti il possibile sostituto che prenda il posto lasciato vuoto da Nicolò in caso di partenza, è bene chiarire anche quelle che siano le compagini interessate all’ingaggio di un giocatore che, al netto di ogni valutazione, resta comunque tra i maggiormente desiderabili e futuribili della squadra giallorossa e del panorama calcistico italiano. In particolar modo, non sfugga quanto riferito da Calciomercato.com, a detta dei quali la rosa di interessate all’ingaggio di Nicolò è destinato ad aumentare.

Sulle sue tracce, infatti, si registrano anche due club di Bundesliga, ossia il Borussia Dormund e il Lipsia, dettasi interessata allo scenario che potrebbe portare Zaniolo lontano dalla Capitale e, in questo caso, in Germania. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare delle già note compagini quali PSG, West Ham o Tottenham, attualmente in vantaggi