Calciomercato Roma, “risparmio” e rilancio Barcellona: trema anche l’Inter

Calciomercato, 3 milioni di euro dopo l’addio e triplice nome sul piatto. Anche la Roma di Mourinho è avvisata, così come l’Inter.

Come chiaro a tutti, la questione più calda in casa giallorossa è rappresentata in questo momento dal futuro di Nicolò Zaniolo, destinato a lasciare la Capitale nei prossimi giorni. Almeno questo è ciò che sembrerebbe emergere dalla diffusione delle ultime notizie e dalla netta presa di posizione delle due parti, felicemente disambiguata anche dallo stesso Tiago Pinto nei momenti immediatamente precedenti al fischio di inizio di Spezia-Roma.

Dopo il mal di pancia (col senno del poi più metaforico che concreto) contro la Fiorentina, Nicolò ha disertato la seconda gara consecutiva, amplificando dubbi e timori circa la possibilità di lasciare Trigoria in questi ultimi giorni di mercato. Il nodo più importante, nel quale è da individuarsi anche il principale motivo di un’eventuale separazione, è certamente la scomoda posizione di Zaniolo da un punto di vista contrattuale.

Calciomercato Roma, intreccio con Inter e Barcellona: 3 milioni e Depay decisivo

Ai piani alti del centro sportivo Fulvio Bernardini sono dunque ore molto importanti quanto fervide, durante le quali si cercheranno di disambiguare plurime questione inerenti principalmente il su citato classe ’99 ma non solo. Restando in tale ambito ma abbracciando un campo di veduta ben più ampio, non sfuggano alcuni aggiornamenti provenienti dalla Spagna e che interessano anche il mondo giallorosso.

Al di là delle valutazioni legate a prezzo e modalità di vendita, ciò che va compreso è con chi la Roma intenderà sostituire l’ex Inter. Uno dei nomi più caldi resta quello di Hakim Ziyech, circa il quale abbiamo già riferito plurimi aggiornamenti. A questo si aggiunga anche l’intreccio riferito da Fichajes.net che ha sottolineato come il Barcellona sia adesso alla ricerca di un rinforzo dopo l’uscita di Depay.

Quest’ultima ha garantito un risparmio in termini di ingaggio ai blaugrana, oltre che ad un incasso di tre milioni. Questo potrebbe garantire maggiore libertà nel cercare dunque un profilo che corrobori lo scacchiere di Xavi. Il nome di Ziyech, così come quello dell’attaccante del Borussia Dormund, Moukoko. A questi si aggiunga anche Marcelo Brozovic, il cui arrivo garantirebbe geometria al centrocampo di Xavi, senza però ovviare direttamente al vuoto lasciato da Memphis.