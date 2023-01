Calciomercato Roma, via Zaniolo: erede dalla Premier, il sì è già arrivato

Colpo di scena Roma, con Tiago Pinto che ha già bloccato il futuro erede di Zaniolo: blitz in Premier League, le ultimissime.

Ore importanti in casa Roma. La compagine di Mourinho sarà infatti di scena al “Picco” contro lo Spezia, in una gara che potrebbe dire molto sulla reale portata della ambizioni europee dei giallorossi. Ma a tenere banco è anche la questione legata a Nicolò Zaniolo.

Dopo la fase di stallo per il rinnovo durata settimane, negli ultimi giorni lo strappo tra il calciatore e la Roma ha portato ad una svolta a sorpresa. Il numero 22 della Roma avrebbe infatti esternato a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria. Se da un lato Pinto ha fatto capire di non essere disposto a fare sconti, continuando a chiedere 35-40 milioni di euro, dall’altra sta già tastando il terreno, alla ricerca di soluzioni intriganti a stretto giro di posta. I giallorossi, in realtà, si sarebbero portati avanti, ed avrebbero già individuato l’erede designato di Zaniolo.

Calciomercato Roma, Ziyech prima scelta per il dopo Zaniolo

Secondo quanto riferito da Matteo De Santis de “La Stampa”, infatti, la Roma avrebbe già bloccato Ziyech. Sarebbe il marocchino del Chelsea la prima scelta di Pinto per rinforzare il reparto offensivo. Con i Blues un primo accordo sarebbe già stato trovato per quanto riguarda la formula del trasferimento. Salvo clamorosi dietrofront, infatti, l’affare potrebbe andare in porto a titolo definitivo.

Dopo i rumours legati ad un possibile blitz per Deulofeu, dunque, Ziyech avrebbe scalato immediatamente le gerarchie: è lui il profilo sul quale la Roma avrebbe deciso di puntare. Ricordiamo che l’ex Ajax è in possesso del passaporto olandese, ragion per cui non andrebbe a riempire lo slot degli extracomunitari che in realtà la Roma ha già esaurito. Chiaramente l’eventuale approdo di Ziyech nella Capitale è strettamente legato alla possibile partenza di Zaniolo, per il quale al momento sono arrivati dei sondaggi informali soprattutto dalla Premier League, con il Tottenham in prima fila. Non appena si definirà il trasferimento del “bimbo d’oro”, dunque, Pinto potrà affondare il colpo per Ziyech: staremo a vedere quello che succederà.