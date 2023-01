Calciomercato Roma, offerta Tottenham con scambio per Zaniolo

Calciomercato Roma: presentata dal Tottenham la prima offerta per Zaniolo, il club inglese vuole inserire un giocatore nell’affare

A quanto pare non ci saranno più dubbi, le strade di Nicolò Zaniolo e della Roma sembrano destinate a dividersi per sempre. Il calciatore ha da tempo manifestato un certo interesse nel lasciare la capitale e adesso potrebbe essere arrivata la svolta decisiva.

Secondo quanto riportato dai maggiori media nazionali infatti sarebbe stato proprio il giocatore a non rendersi disponibile per la gara contro lo Spezia. Inizialmente si pensava che il motivo fosse legato alla diffida, in caso di un cartellino infatti avrebbe saltato il big match con il Napoli, ma sono emersi nuovi incredibili dettagli.

L’attaccante, in accordo con Mourinho e la società, non sarà disponibile neanche per la sfida contro gli azzurri di Spalletti ed il motivo pare essere proprio legato al mercato. Fino alla fine di questa sessione di trasferimenti infatti Zaniolo non dovrebbe scendere in campo, in attesa di conoscere il suo futuro.

I tifosi hanno manifestato una certa delusione (mista a rabbia) a causa della sua volontà di lasciare la capitale, soprattutto dopo averlo difeso a spada tratta durante il periodo buio in cui si ruppe entrambe le ginocchia. La Roma intanto aspetta un’offerta concreta, ed il primo club a farsi avanti è stato il Tottenham che pare abbia già presentato una prima offerta ai giallorossi.

Calciomercato Roma: il Tottenham offre uno scambio per Zaniolo

Grinta, corsa, carattere e potenza fisica. Queste le caratteristiche che tanto entusiasmano Antonio Conte, caratteristiche che il numero 22 ha eccome nelle sue corde, ecco perché il manager italiano potrebbe far pressione sul club inglese al fine di portare a compimento questa trattativa.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano i due club sarebbero già al lavoro perché questa trattativa vada a buon fine:

Il Tottenham sta discutendo un potenziale contratto di prestito per Nicoló Zaniolo, inclusa un’opzione di acquisto: la Roma vuole solo proposte di accordo permanente allo stato attuale. Gli Spurs sono anche disposti a offrire un giocatore come parte dell’accordo: la Roma vuole una quota di 35/40 milioni di euro.”

Con questo post su Twitter Fabrizio Romano fa il punto sulla trattativa, accennando al fatto che il club inglese voglia inserire un giocatore come contropartita, anche se non è stato specificato di chi si tratti.

Tra i possibili nomi perché in uscita dal Tottenham figurano quello di Emerson Royal, brasiliano con passaporto spagnolo che andrebbe a sostituire Kasdorp ed il giovane attaccante Bryan Gil, classe 2001 che ha già fatto parlare moltissimo di sé.