Deulofeu alla Roma, Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match di Serie A tra Sampdoria e Udinese.

La Roma pare essere una delle società più attive in questa finestra invernale di calciomercato. Sebbene non sia stata ancora ufficializzata nessuna trattativa né in entrata né in uscita le esigenze del club potrebbero portare all’addio di molti calciatori, soprattutto da quelli non ritenuti all’altezza dall’allenatore José Mourinho.

I principali indiziati a lasciare il club prima della fine della stagione sono Shomurodov, Vina e Karsdorp, ma negli ultimi giorni si fanno insistenti le voci che vedrebbero Nicolò Zaniolo lontano dalla capitale. Per i primi 3 potrebbero esserci più difficoltà nel trovare loro una soluzione congeniale in quanto Pinto non sembra intenzionato a cederli in prestito, a meno che la controparte non garantisca l’obbligo di riscatto.

Diverso il discorso potrebbe essere per Zaniolo. L’attaccante nonostante i pochi goal messi a segno ha le doti tecniche e fisiche per attirare l’attenzione di moltissimi club in giro per l’Italia e l’Europa, su tutte Milan e Tottenham che potrebbero accontentare le richieste della Roma garantendo l’obbligo di acquisto sul calciatore.

Tra i possibili nomi per sostituirlo c’è quello di Gerard Deulofeu, in forza all’Udines.

Deulofeu alla Roma, l’annuncio ufficiale del club friulano

L’esterno spagnolo viene da tempo accostato ai giallorossi, ma con l’addio in attacco di Zaniolo questa volta la trattativa potrebbe concretizzarsi davvero. A fare il punto sulla trattativa ci ha pensato Calciomercato.it che parla di una valutazione fatta dalla famiglia Pozzo intorno ai 20 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, cifre alle quali difficilmente la Roma potrebbe avvicinarsi ma che potrebbe limare con l’aggiunta di alcune contropartite.

Nel frattempo, poco prima del fischio d’inizio tra Sampdoria e Udinese, ha parlato il responsabile dell’aria tecnica dei bianconeri Pierpaolo Marino che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport proprio riguardo l’attaccante spagnolo:

Cosa c’è di vero nelle voci su Deulofeu e la Roma? “Ogni settimana devo rispondere a questo tormentone. Per adesso il giocatore e i suoi agenti hanno retto agli approcci dei club importanti in giro per l’Europa. Devo dire che ad ora non c’è nessuna trattativa seria in corso con la Roma, ma confermo che ci sono interessamenti dall’Europa. La volontà della proprietà è sempre stata quella di non lasciar partire i giocatori a gennaio, ma sappiamo che gli scenari possono cambiare visto che ci sono da tenere conto varie componenti. Rinnovo? Chiaro che se ne discute, ma la situazione è in continua evoluzione”.

Sull’attaccante oltre che la Roma pare ci sia l’interesse anche dell’Aston Villa, club per il quale i 20 milioni richiesti potrebbero non rappresentare un ostacolo così come per le casse giallorosse.