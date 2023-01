Spezia-Roma, le formazioni UFFICIALI: Mourinho lascia un big in panchina

Spezia-Roma, Gotti e Mourinho hanno deciso: ecco le formazioni ufficiali per il delicato match del Picco.

In casa giallorossa non si sta vivendo un momento serenissimo. La ripresa del campionato ha sicuramente permesso di assistere fino a questo momento ad un’evoluzione su plurimi fronti e, in particolar modo, di recuperare punti e terreno in classifica dopo le plurime difficoltà incontrate negli spezzoni finali del 2022.

Basti il citare lo scacco al derby e i due consequenziali pareggi con Sassuolo e Torino per ricordare il momento al quale ci riferiamo, “impreziosito” dalla vicenda Karsdorp che certamente non aiutò a gestire la delicatezza di quella fase e a lenire le preoccupazioni di una piazza in parte rammaricata. Al contempo, già in quei giorni c’era consapevolezza di poter assistere ad un cambiamento di tendenza a partire dal nuovo anno, purché si riuscisse a trovare una quadra e un punto di incontro nelle settimane di congedo dei campionati.

Qualche passo in avanti, come dicevamo, c’è stato, come testimoniato dai diversi risultati raccolti dalla Roma in queste prime settimane del 2023, al netto di una difficoltà nell’espressione di gioco che continua a rappresentare una delle accuse principali imputate a José, soprattutto dall’ambiente esterno rispetto a quello giallorosso.

Spezia-Roma, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Mourinho e Gotti

Giusto però pensare unicamente al presente e a quelli che saranno gli impegni non poco delicati che attendono la squadra in questa fase. Certamente, come accennato sopra, la delicatezza attuale è legata alle vicende di mercato e, in particolar modo, al futuro di un Nicolò Zaniolo che quasi improvvisamente sembra essersi ricucito un futuro lontano dalla Capitale già entro la fine di questo mese.

Tale vicenda, certamente non pregna di conseguenze e matrice di tante discussioni e rumors nel corso delle ultime settimane, amplifica timori e difficoltà della sfida di quest’oggi alle 18, contro lo Spezia di Gotti. L’incontro odierno rappresenta un’importante possibilità di implementare il bottino fin qui raccolto, a patto che non si sottovaluti un avversario che, per quanto reduce da diverse defezioni per squalifiche e infortuni, resta comunque temibile. Queste, intanto, le scelte di Mourinho e il tecnico dei liguri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Gyasi