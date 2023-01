Spezia-Roma, paura prima del via: “Ha sentito tirare”

Spezia-Roma, infortunio nei minuti immediatamente precedenti al fischio di inizio. Ecco cosa è successo.

I giallorossi si apprestano ad affrontare la delicata sfida del Picco contro gli uomini di Gotti, rappresentanti un’insidia tutt’altro che snobbabile e assumenti una certa importanza soprattutto ai fini della classifica, dopo la penalizzazione della Juventus e le distrazioni che potrebbero derivare dall’ormai vessata questione Zaniolo.

Quest’ultima rappresenta certamente una delle più calde e vivide del momento, anche e soprattutto alla luce delle modalità inattese che hanno contraddistinto lo scenario e che potrebbero apportare non poche modifiche alla squadra e, più in generale, al modus operandi di Tiago Pinto e colleghi nel corso di queste battute finali di calciomercato.

Spezia-Roma, si ferma Abraham nell’allenamento: ecco la decisione finale

Non a caso, Nicolò ha deciso di non essere convocato nella trasferta nella sua Liguria: alla sua assenza Mourinho ha ovviato schierando El Shaarawy e Dybala alle spalle di Abraham ma in questi minuti è arrivato un aggiornamento di non poco conto. Poco dopo l’annuncio di Tiago Pinto sul 22, infatti, è arrivata una notizia non proprio felice in casa Roma.

Nei minuti immediatamente precedenti al fischio di inizio, infatti, Tammy Abraham ha accusato un problema al flessore, abbandonando il terreno di gioco con un’espressione non proprio felicissima e sottintendo una problematica che gli avrebbe potuto causare il forfait. Ad essere coinvolto è stato il flessore ma per il momento il numero nove sembra intenzionato a stringere i denti e a disputare la gara. Normalmente presente, infatti, in campo al fischio di inizio.