Spezia-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Spezia-Roma, pomeriggio scende in campo la squadra di Mourinho che ieri non ha parlato in conferenza stampa. Formazioni e dove vederla

Mettere da parte la questione Zaniolo per un paio d’ore. Il tempo di prendersi tre punti sul difficile campo dello Spezia. E poi rituffarsi sul mercato, magari riuscendo a cedere qualcuno per regalare qualche innesto allo Special One. E’ questo l’obiettivo della truppa giallorossa che ha bisogno dei tre punti anche per via della penalizzazione alla Juventus. Il sogno Champions è bello vivo.

Sarà una partita particolare quella si oggi. A casa sua Zaniolo non ci sarà. Per sua scelta, visto che si è tirato fuori per questo mese in attesa di essere ceduto. Così come vi abbiamo raccontato ieri Nicolò non sarà probabilmente a disposizione nemmeno per la gara contro il Napoli. Non vuole rischiare un infortunio.

Spezia-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Il dubbio era quello di Pellegrini, ma col forfait di Zaniolo, lo Special One, manderà in campo anche il capitano alle spalle della coppia formata da Dybala e Abraham. In mezzo al campo potrebbe esserci anche Bove insieme a Cristante, mentre dietro rientra Ibanez dopo la squalifica. Celik e Zalewski invece saranno gli esterni. Tra i pali nessun dubbio, come sempre sarà Rui Patricio a difendere la porta della Roma.

La partita contro lo Spezia è in programma oggi, domenica 22 gennaio, alle 18:00. La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Dazn che ha i diritti della massima serie anche per la prossima stagione. In streaming la partita si potrà seguire anche attraverso l’applicazione della piattaforma che manda in esclusiva tutte le partite del massimo campionato italiano.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde. ALL.: Gotti

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini; Dybala, Abraham. ALL.: Mourinho