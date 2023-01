Calciomercato Roma, l’offerta che cambia tutto: assalto Juventus

Calciomercato Roma, l’offerta che cambia tutto: assalto da parte della Juventus che ci potrebbe essere nei prossimi 5 giorni. Ecco come stanno le cose

Nel corso delle ultime sessioni di mercato le strade di Juventus e Roma si sono intrecciate diverse volte. E si stanno intrecciando anche in questa sessione invernale delle trattative e non solo per quanto riguarda il nome di Zaniolo – che al momento appare distante dalla squadra piemontese – ma soprattutto sul profilo di Fresneda.

Questa mattina vi abbiamo parlato del Borussia Dortmund e dell’Arsenal che sarebbero vicine al giocatore, ma a fare un punto sulla situazione durante la diretta Twitch di calcomercato.it in onda su TVPLAY ci ha pensato il giornalista Dario Pellegrini, che ha parlato appunto dell’esterno destro diciottenne del Valladolid.

Calciomercato Roma, da McKennie i soldi per Fresneda

“Io penso che la Juve cercherà di aspettare offerte concrete per Mckennie, offerte che per quanto mi riguarda non risultano. Risultano vari interessamenti, tutti però riguardanti gli agenti del calciatore. Fin quando non vedo contatti diretti con la società bianconera farò fatica a credere alla cessione di Mckennie”. Questo intanto l’incipit sull’americano. Poi Pellegrini ha continuato.

“Se l’operazione dovesse andare in porto, allora la Juve potrebbe muoversi su Ivan Fresneda, che è molto cercato dal Newcastle che ad oggi è la favorita. L’Arsenal, torna sempre questo nome, sta parlando anche con il Real Valladolid ma non mi risulta sia ancora entrata in diretto contatto col calciatore. Io do 5 giorni alla Juve, secondo me i prossimi 5 giorni saranno molto importanti sul fronte Mckennie, se non si riuscirà a trovare via d’uscita il calciatore verrà messo fuori dal mercato. Penso che saranno anche gli ultimi giorni in cui Fresneda aspetterà la Juve”. La Roma, in ogni caso, sembra essere davvero fuori da questa possibile operazione. E se la Juventus dovesse trovare i soldi per lo spagnolo, l’assalto potrebbe essere immediato.