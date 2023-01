Calciomercato Roma, Pinto accelera: l’agente è a Trigoria

Calciomercato Roma, l’agente è a Trigoria per incontrare Pinto. In ballo il futuro del giocatore ormai fuori dalle scelte tecniche di Mourinho

Sì, senza dubbio, anche per quello che potrebbe portare nelle casse della Roma, tutti gli interessi al momento sono sulla vicenda Zaniolo. Non solo per una questione economica, ovviamente, ma anche per quelle che sono le qualità del giocatore che se prima strappava in campo lasciandosi alle spalle gli avversari, adesso ha deciso di strappare con la Roma e con Mourinho.

Ma non c’è solamente lui nella lista dei partenti: infatti anche Shomurodov e Karsdorp rimangono in attesa di capire il proprio futuro. E se per il primo, il Torino, avrebbe alzato l’offerta senza però inserire quell’obbligo di riscatto tanto voluto da Pinto, per il secondo delle novità ci potrebbero essere già questo pomeriggio.

Calciomercato Roma, incontro a Trigoria con Karsdorp

L’agente di Karsdorp, Johan Henkes, e il fratello dell’esterno olandese sono a Trigoria per parlare con Pinto. L’incontro ovviamente è incentrato sul futuro del giocatore che dopo quella sfida contro il Sassuolo non ha più visto il campo. I rapporti con Mourinho, da quella serata, sono ai minimi termini e dopo aver saltato la tournée in Giappone, Karsdorp si è presentato a Trigoria per il ritiro in Portogallo dove sembrava che le cose potessero anche cambiare.

Così non è stato, rimanendo anche fuori dai convocati fino al momento. Diversi club si sono interessati a lui ma lo stipendio di 2,2 milioni di euro per il momento ha bloccato soprattutto il Monza di Berlusconi e Galliani che lo avrebbero voluto regalare a Palladino. Anche il Feyenoord lo prenderebbe subito, per quello che sarebbe un ritorno in Patria, mentre in questo periodo si è parlato anche di Lione e Marsiglia, ma di veri affondi non ce ne sono mai stati. L’olandese in ogni caso rimanere in uscita e potrebbe lasciare la Roma nei prossimi giorni. Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato le parti si potrebbero anche addolcire. Vedremo. La notizia di questo incontro è riportata da Forzaroma.info.