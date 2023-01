Calciomercato Roma, Zaniolo al Milan: c’è stato già il contatto in giornata. Tutti gli aggiornamenti sulla questione più calda di questi giorni in casa giallorossa e non solo.

Il 2023 degli uomini di Mourinho ha permesso di assistere ad un’importante inversione di tendenza, per certi versi inaspettato alla luce delle difficoltà palesate sul campo fino alla sfida con il Torino e le non meno evidenti asperità riguardanti l’ambiente giallorosso in generale. Basti pensare al caso Karsdorp (ad oggi ancora irrisolto) ma anche alle tante voci relative ad un possibile addio di José, soprattutto dopo le avances di Brasile e Portogallo.

Certo, c’è da dire che ad oggi nessuno scenario risulta totalmente sfumato e, nonostante il buon momento di cui detto sopra, continuano ad essere tante plurime le questione da attenzionare ai piani alti di Trigoria. Il futuro di Rick potrebbe dipendere dalle evoluzioni dei prossimi giorni mentre la presenza del mister anche il prossimo anno dipenderà da valutazioni e sentenze da ponderare solamente a fine stagione. Lo sanno bene gli stessi Friedkin, ai quali è sempre stata riconosciuta concretezza e serietà all’unisono.

Questi ultimi due elementi (veri e propri valori in una piazza in parte disabitua a tali atteggiamenti nelle battute finali della precedente gestione) saranno fondamentali per gestire tutta una serie di questioni che non poca ingerenza avranno sul futuro e la saluta della squadra e il club tutto.

Calciomercato Roma, contatto Zaniolo-Milan: le ultime

Come detto all’inizio, una delle questioni più importanti riguarda il futuro di Zaniolo, destinato ad essere disambiguato nel corso di quest’ultima settimana di gennaio.

Dopo la vittoria con lo Spezia, un iconico quanto sontuoso Mourinho ha lasciato intendere come la situazione sia stata creata dal giocatore, ridimensionando implicitamente le pretese di chi, come Nicolò, non abbia ancora ricevuto offerte e avances concrete e coerenti con la visione di Pinto e colleghi.

La situazione potrebbe però registrare non pochi aggiornamenti a breve termine, anche e soprattutto alla luce degli aggiornamenti provenienti da Sky Sport. A detta di questi ultimi ci sarebbe infatti stato un contatto in giornata tra il Milan e l’entourage del classe’99. La posizione dei giallorossi è ormai nota quanto ferma e lo stesso club meneghino sta cercando di comprendere i margini per un possibile punto di incontro.

Da Via Aldo Rossi intendono prelevare Zaniolo tramite un prestito con obbligo di riscatto, legato in questo caso alla qualificazione in Champions e per un esborso complessivo di circa 25 milioni di euro, compresi i bonus. A Trigoria ne chiedono almeno dieci in più e intendono sottoscrivere una formula sicura, volta al garantire un definitivo allontanamento di Zaniolo dalla Capitale per chiosare una vicenda generata, almeno secondo le parole di José e Tiago, dal solo giocatore.