Calciomercato Roma, intreccio con Marotta: scelta già presa

Calciomercato Roma, sorpasso in corsia e nuovo scenario in vista degli ultimi giorni della sessione invernale. Risolto l’intreccio con l’Inter di Marotta

Il campionato italiano è arrivato al giro di boa, tra oggi e domani sera si chiude l’ultima giornata del girone d’andata. Con la classifica stravolta dalla penalizzazione inflitta alla Juventus, la Roma ha trovato la zona Champions League in Serie A, grazie alla convincente vittoria trovata sul campo dello Spezia. Questa sera scenderà in campo l’Inter di Inzaghi, attualmente a pari punti con la squadra giallorossa.

La vittoria per 2-0 sul campo dello Spezia ha proiettato la Roma ai piedi del podio in classifica, a pari punti con l’Inter. In attesa della gara dei nerazzurri, e dello scontro diretto tra Lazio e Milan, la squadra giallorossa si gode la serie di risultati utili consecutivi. Parallelamente al rettangolo di gioco si infiammano gli ultimi giorni del calciomercato invernale in Serie A. L’intreccio in corsia con l’Inter di Marotta sembra esser risolto, la scelta è stata presa e può condizionare non poco le prossime mosse di Tiago Pinto. Fari puntati in Premier League.

Calciomercato Roma, intreccio con l’Inter in corsia: Vina prima scelta in Premier

La sessione invernale di calciomercato in casa giallorossa è strettamente legata alla sorte di Nicolò Zaniolo. Il futuro del numero 22 giallorosso è il caso più eclatante da gestire per Tiago Pinto, ma non è l’unica cessione che può concretizzarsi negli ultimi giorni di gennaio. Anche il terzino sinistro Matias Vina potrebbe salutare Trigoria nei prossimi giorni.

Il Bournemouth avrebbe puntato il laterale sinistro sudamericano, in forza alla Roma dalla scorsa stagione. Il classe ’97 è stato accostato al club rossonero, al pari di Robin Gosens in casa Inter. Secondo quanto emerge in queste ore però le Cherries avrebbero espresso la propria preferenza sul numero 17 della Roma. Ecco quanto svelato dal giornalista del Daily Telegraph Mike McGrath, che su Twitter ha scritto: “Matias Vina è la prima scelta del Bournemouth che cerca un terzino sinistro per la seconda metà della stagione.“