Calciomercato Roma, 22 milioni per Zaniolo: la risposta è già arrivata

Calciomercato Roma, l’offerta del Milan per Zaniolo si è già materializzata: la risposta di Tiago Pinto non si è fatta attendere.

A tenere banco in casa Roma è sempre la situazione di Nicolò Zaniolo. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il 22 giallorosso ha esternato il suo desiderio di cambiare aria, alla ricerca di un nuovo club nel quale mettersi in mostra.

La mancata convocazione per la sfida contro lo Spezia è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, a cui sono seguite le esternazioni di Pinto e Mourinho. La presa di posizione della Roma non si è fatta attendere, anche se i giallorossi non sono assolutamente intenzionati a fare sconti. Il contratto di Zaniolo scade nel 2024, ciò nonostante Pinto continua a valutarne il cartellino 40 milioni di euro, eventualmente scontabili a 35. Ma è soprattutto la formula di pagamento l’aspetto sul quale la Roma non vuole assolutamente transigere. I giallorossi, infatti, pretendono una cessione a titolo definitivo o almeno un prestito che non sia condizionato.

Calciomercato Roma, offerta Milan per Zaniolo: le ultime

Questo è il motivo per il quale, secondo quanto riferito da Sky, la Roma avrebbe rispedito al mittente l’ultima offerta con la quale il Milan ha provato a lusingare i giallorossi. I rossoneri, in occasione dell’ultimo incontro avuto con l’entourage di Zaniolo, avrebbe formalizzato una prima offerta, consistente in un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a due condizioni: qualificazione in Champions League e presenze del calciatore. I Campioni d’Italia uscenti, però, propongono 18/19 milioni più bonus, fino ad un massimo di 22.

Offerta che non soddisfa la Roma, che come ribadito in precedenza chiede almeno 35 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, eventualmente a titolo definitivo. I giallorossi vogliono comunque evitare un prestito non obbligatorio, ma dipendente eventualmente da diverse condizioni. Staremo a vedere cosa succederà.