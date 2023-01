Conte-Mourinho, il destino è lo stesso: “Addio a fine stagione”

Calciomercato, filo diretto tra Conte e Mourinho: la rivelazione dall’Inghilterra che contribuisce a fare chiarezza. Le ultimissime.

Da settimane, ormai, il profilo di Antonio Conte viene accostato con sempre più insistenza alla Juventus. Il tecnico salentino, del resto, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza nel 2023.

Alla luce della particolare situazione in casa bianconera, non è escluso che alla fine John Elkann decida di affidare le chiavi della panchina della Juventus proprio a colui dal quale era partito l’ultimo ciclo vincente della “Vecchia Signora”. Max Allegri sulla carta è blindato da un contratto fino al 2025 da circa 9 milioni di euro a stagione bonus compresi, ma non sono esclusi nuovi ribaltoni. Di Maria e compagni sono attesi da una seconda parte di stagione nella quale vorranno provare a rendersi protagonisti in Europa League, e andare il più avanti possibile in Coppa Italia. A fine stagione si tireranno le somme, con la candidatura di Antonio Conte che potrebbe ritornare prepotentemente ij auge nel corso delle prossime settimane.

Il Tottenham fin qui non si è arreso in merito ai discorsi per il rinnovo contrattuale del tecnico salentino e proverà a giocarsi le proprie chances. La sensazione, però, è che le parti siano sempre più distanti, con gli Spurs che avrebbero già cominciato a sondare piste alternative come quelle che portano a Tuchel e Pochettino.

Filo diretto Conte-Mourinho: la decisione non passa inosservata

Intervenuto ai microfoni di Football Insider, l’ex attaccante dell’Hibernian Tam McManus ha parlato proprio del futuro dell’allenatore italiano, instaurando anche un parallelismo con l’avventura di Mourinho sulla panchina del Tottenham. Lo “Special One”, infatti, che ora sta trascinando la Roma in maniera sempre più decisiva, aveva riscontrato delle difficoltà sulla panchina degli Spurs non dissimili da quelle che sta attraversando Conte.

Ecco quanto riferito da McManus: “Futuro Conte? L’intera faccenda è stata un errore enorme. Cosa pensava di ottenere Conte con questo lavoro? La stessa situazione si è materializzata con Mourinho. Hai un manager di primo ordine e non gli dai gli strumenti di cui ha bisogno per avere successo. Impossibile che Conte resti qui il prossimo anno. Ragion per cui il resto della stagione sarà soltanto una parentesi da cancellare.”