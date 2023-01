Calciomercato Roma, Mou non ha dubbi: tripla svolta definitiva

Calciomercato Roma, Mourinho ha eretto un muro: la tripla risposta non si è fatta attendere. Lo Special One non ha dubbi.

Il pareggio in rimonta ottenuto contro il Milan come slidind Doors di una stagione. La Roma nelle ultime stagionali si è letteralmente ritrovata, grazie anche e soprattutto ad una solidità che ha trovato nella qualità della manovra finalmente un corrispettivo importante.

José Mourinho sta plasmando la squadra a propria immagine e somiglianza, con il ritorno prepotente di Tammy Abraham che imbeccato da un Dybala sontuosa sta progressivamente ritornando su livelli esaltanti. Il tecnico portoghese sta ricevendo risposte importanti da tutta la squadra. Con una sessione invernale di calciomercato che ancora non è giunta alle battute conclusive, però, sono i rumours legati ai possibili affari a caracollare l’attenzione mediatica. Sia in entrata che in uscita la Roma vuole ritagliarsi un ruolo importante, capitalizzando quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno.

Calciomercato Roma, Salernitana su Bove, Volpato e Tahirovic: no dei giallorossi

In attesa di sciogliere definitivamente il nodo Zaniolo, Tiago Pinto vaglia anche altre situazioni. Tuttavia, nelle ultime ore i giallorossi avrebbero rispedito al mittente una plurima proposta messa sul piatto dalla Salernitana. Secondo quanto riferito da tuttosalernitana.com, infatti, il ds dei granata Morgan De Sanctis avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire l’eventuale fattibilità delle operazioni Bove, Volpato e Tahirovic.

La richiesta della Salernitana si sarebbe esplicitata in un prestito secco. Su input di José Mourinho, però, la Roma avrebbe immediatamente rispedito al mittente questa proposta. Si tratta di tre giovani, infatti, che in tempi e modi diversi sono riusciti a ritagliarsi un ruolo piuttosto importante all’interno dello scacchiere tattico giallorosso. Mourinho vuole continuare a puntare sui propri giovani, nei confronti dei quali ha lanciato in più di un’occasione segnali di apprezzamento con la volontà di valorizzarli in maniera importante.