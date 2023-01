Il caso Zaniolo rende ancora più incandescente il finale della sessione invernale di calciomercato. Il general manager Tiago Pinto. già impegnato a trovare una sistemazione per Rick Karsdorp ed Eldor Shomurodov ormai fuori dai piani dell’allenatore Mourinho, deve ora ascoltare le offerte in arrivo per Nicolò Zaniolo, ormai in rotta con l’ambiente.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLA ROMA CON IL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!