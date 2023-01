Calciomercato Roma, attrazione fatale dalla Bundesliga: blitz a sorpresa

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: potrebbe cambiare a stretto giro di posta il futuro dell’attaccante. Interesse dalla Bundesliga.

Colpi in entrata, affari in uscita. Due filoni sinergici in casa Roma, con Tiago Pinto che oltre ad osservare eventuali sviluppi per le operazioni in entrata, sta tastando il terreno per quelle cessioni che dovrebbero smuovere le acque in casa capitolina.

Sotto questo punto di vista il reparto offensivo dei giallorossi potrebbe subire scossoni importanti. Detto della situazione di Nicolò Zaniolo, il cui addio ai giallorossi sta prendendo corpo con il passare delle ore, la Roma potrebbe salutare anche un altro calciatore. Si tratta di Eldor Shomurodov, che anche in questa prima parte di stagione ha faticato e non poco ad emergere e a ritagliarsi un ruolo importante all’interno dello scacchiere tattico di José Mourinho. L’uzbeko ha calamitato l’interesse di diversi club in Serie A, ma non solo.

Calciomercato Roma, per Shomurodov spunta il Bayer Leverkusen

Dopo le offerte ricevute da Torino e Cremonese, anche l’Hellas Verona quest’oggi ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Secondo quanto riferito da Sky, però, anche il Bayer Leverkusen avrebbe manifestato segnali di apprezzamento per Shomurodov. Fino a questo momento il club tedesco non ha ancora avviato una trattativa ufficiale con la Roma, mettendo sul piatto una proposta concreta: tuttavia, non è escluso che le “Aspirine” possano interfacciarsi con i giallorossi a stretto giro di posta.

Si tratta di una situazione da monitorare con estrema attenzione. Del resto, il Bayer Leverkusen non è l’unico club estero a fiutare l’affare Shomurodov, accostato nelle scorse settimane anche al Lille. La compagine francese, però, per svariati motivi ha deciso di non affondare il colpo, preferendo temporeggiare. Chissà che l’irruzione del Bayer Leverkusen non possa cambiare seriamente le carte in tavola, contribuendo a rendere ancor più movimentata quella che si può definire come una delle telenovelas della sessione invernale di calciomercato.