Calciomercato Roma, sentenza Smalling: “Lo hanno già bloccato”

Calciomercato Roma, addio Smalling: il difensore sarebbe già stato bloccato per la prossima stagione. Ecco le parole che svelano il futuro

Zaniolo, Karsdorp e Shomurodov. Tiago Pinto in questa sessione di mercato invernale spera di piazzare almeno tre colpi in uscita. E magari chissà, regalare qualche altro innesto a Mourinho dopo quello di Solbakken. Senza però cedere qualcuno, non ci saranno entrate della Roma. Lo sappiamo benissimo questo e anche il gm portoghese è stato chiaro.

Da qui alla fine di gennaio in ogni caso saranno dei giorni caldi, assai caldi. Soprattutto per quelle che potranno essere le novità sul numero 22, quel Zaniolo che ha strappato e che è cercato dal Milan in Italia e soprattutto dal Tottenham in Premier League. Ma non c’è solamente lui a tenere banco, c’è anche la questione relativa a Smalling, con il difensore inglese che ancora non ha dato una risposta a Pinto per il suo rinnovo. L’offerta è stata fatta, ma Chris si aspettava sicuramente qualcosa in più.

Calciomercato Roma, la situazione Smalling

E a cercare di fare un poco di chiarezza, svelando il suo di pensiero, ci ha pensato l’agente sportivo Gabriele La Manna, che è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Ovviamente nel discorso ci è entrata anche la situazione relativa a Skriniar, con il difensore che sembra ormai destinato a lasciare l’Inter – e dopo l’espulsione di ieri sera l’addio è sempre più vicino – per accasarsi al Psg.

Quell’Inter che come vi abbiamo raccontato si è mossa in tempi non sospetti per Smalling, cercando il colpo a zero “alla Mkhitaryan”. Queste le parole di La Manna: Poniamo caso l’Inter e Skriniar decidano di separarsi oggi, secondo me l’Inter farà l’entrata di un calciatore giovane alla Gvardiol, con la consapevolezza che, per me, ha già bloccato per giugno Smalling”. Insomma, Marotta avrebbe già chiuso il colpo. Un problema per Mourinho che fino al momento ha sempre puntato sull’inglese e che lo perderebbe malvolentieri. Ma è il mercato, bellezza.