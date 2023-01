Calciomercato Roma, addio Zaniolo: doppia opzione per il sostituto

Calciomercato Roma, addio Zaniolo, il numero 22 giallorosso potrebbe salutare immediatamente Trigoria. C’è anche il Milan. Pinto ha una doppia opzione per sostituirlo

L’addio di Zaniolo ormai in casa Roma è cosa certa. O adesso oppure a giugno il numero 22 giallorosso lascerà Trigoria senza grossi rimpianti da entrambi le parti. Perché quando un amore finisce non c’è da disperare, c’è solamente da guardare avanti e cercare di porre rimedio in qualche modo.

Un amore che la Roma potrebbe ritrovare nel sostituto di Zaniolo. Perché Pinto a quanto pare le idee ce le ha chiare e sarebbe pronto a fare un buon investimento per accontentare Mourinho e permettere così, allo Special One, di continuare ad alimentare i sogni di gloria che in questo caso sono ben delineati: con la procura federale che ha fatto fuori la Juventus dalla corsa alla Champions League, la qualificazione alla prossima massima competizione europea è alla portata. Guardando anche ovviamente a quella che è la classifica della Serie A.

Calciomercato Roma, ecco il dopo Zaniolo

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il dopo Zaniolo è da ricercare in due nomi: Ziyech del Chelsea e Deulofeu dell’Udinese. Il primo è in uscita dal Chelsea, visti che gli innesti che la squadra di Potter ha fatto in questa sessione di mercato. Il secondo al momento avrebbe una ricca offerta dalla Premier League, dell’Aston Villa per la precisione, che ha messo sul piatto 4 milioni all’anno per lui e 20 all’Udinese: insomma, difficile.

Ed ecco che di conseguenza le attenzioni sono tutte sul marocchino dei Blues che già diversi anni fa è stato ad un passo da Trigoria prima che Monchi decidesse di prendere Pastore. C’è anche il Decreto Crescita che potrebbe venire incontro a Pinto che abbatterebbe in questo modo i costi di questa operazione. Ziyech prende 6 milioni all’anno dal Chelsea e non vorrebbe prenderne di meno. E la Roma potrebbe sfruttare gli sgravi fiscali per accontentarlo.