Calciomercato Roma: “Zaniolo via a questo prezzo: hanno già bloccato Deulofeu”

Si sblocca il mercato della Roma, con l’addio di Zaniolo a queste cifre Pinto avrebbe già bloccato l’esterno dell’Udinese Gerard Deulofeu.

Il mercato della Roma entra nel vivo in questa ultima settimana della sessione invernale. Doveva essere un mercato “piatto” quello dei giallorossi, nonostante le richieste del tecnico portoghese, Pinto ha sempre lasciato intendere che difficilmente sarebbe arrivato un colpo se non in seguito a delle cessioni.

I nomi individuati per ambire ad un acquisto a sorpresa furono Eldor Shomurodov e Matias Vina, ritenuti non all’altezza delle ambizioni del club, a loro si è poi aggiunto Rick Karsdorp, colpevole di aver “tradito” i suoi compagni secondo José Mourinho.

Con soli 7 giorni a disposizione pare difficile, se non impossibile l’addio di tutti i nomi messi sul mercato, salvo un eventuale sforzo del Torino per Shomurodov per il quale la Roma chiede un obbligo di riscatto e non un diritto come richiesto dai granata.

Negli ultimi giorni però la cessione di Zaniolo è diventata più di una semplice ipotesi vista quella che pare essere una rottura definitiva tra club e calciatore, che non ha voluto nemmeno dare la disponibilità per le partite contro Spezia e Napoli. Pinto però si sarebbe già tutelato, bloccando il suo sostituto.

Calciomercato Roma: “Zaniolo via, bloccato Deulofeu”

Sette giorni di fuoco, questo aspetta i tifosi della Roma ma soprattutto Tiago Pinto, il quale lavora senza sosta sulla trattativa che porterebbe Nicolò Zaniolo lontano da Trigoria. L’interesse iniziale del Tottenham ha fatto vacillare sia il calciatore che il club, che ha stabilito la cifra dell’eventuale cessione.

Inizialmente si parlava di 30-35 milioni di euro, ma la realtà è che quella somma si potrebbe abbassare e non di poco, arrivando addirittura a 25 milioni. Il Milan sta cercando di limare ulteriormente l’affare, mentre la Roma potrebbe aver accelerato i tempi in vista del sostituto del numero 22.

Secondo quanto riportato dal giornalista de La Repubblica Enrico De Lellis, intervenuto in diretta su TVPLAY la Roma avrebbe già bloccato Deulofeu:

“I contatti tra Roma e Milan sono frenetici, la Roma probabilmente a circa 25 milioni lo dà. Il Milan non vorrebbe ora spingersi oltre i 17/18 e sta ragionando su eventuali contropartite tecniche. La Roma ha cercato di sondare determinati nomi, il Milan su questi due nomi ha posto il veto, il Milan ha proposto a sua volta altri calciatori con la Roma che sta riflettendo su Messias, mentre c’è stato un no su Krunic da parte della Roma. Ziyech è un’alternativa così come Deulofeu, che la Roma avrebbe bloccato con un accordo di massima con Udinese e ragazzo”.