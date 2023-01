Chiesa subito via dalla Juventus: l’offerta è clamorosa

Calciomercato Juventus, allarme Chiesa: il blitz che fa saltare il banco ed inquieta in modo importante Allegri. Le ultime dalla Spagna.

Il pareggio contro l’Atalanta è servito con l’evidenziare soprattutto la prova di carattere fornita dalla Juventus di Max Allegri. La compagine bianconera ha reagito prontamente allo scotto legato ai quindici punti di penalizzazione, riuscendo a recuperare in due circostanze lo svantaggio. Alla fine Chiesa e compagni si sono andati a prendere gli applausi di un Allianz Stadium che ha comunque apprezzato la prova dei propri beniamini.

In attesa dei futuri sviluppi extra-campo, però, è inevitabile che la situazione attuale della Juventus possa avere delle conseguenze tangibili anche e soprattutto in sede di calciomercato. Non è un caso che in questa sessione di contrattazioni la “Vecchia Signora” si sia limitata a tastare il terreno, alla ricerca di soluzioni interessanti a costi relativamente ridotti. Solo cessioni di un certo tenore potrebbero schiudere colpi di un certo tipo. A stretto giro di posta, però, l’indiziato principale a partire sembra essere Weston Mckennie, che ha calamitato l’interesse di diversi club dalla Premier pronti a darsi battaglia. L’eventuale addio del texano aprirebbe le porte a Fresneda, per il quale però “Madama” dovrà riuscire a spuntarla in una concorrenza che si preannuncia assolutamente folta.

Calciomercato Juventus, Chiesa all’Atletico: la richiesta di Simeone

Proiettando il nostro orizzonte in ottica estiva, però, non sono esclusi grandi scossoni in casa Juventus. Non solo per quanto riguarda la guida tecnica, con la posizione di Allegri che potrebbe essere ridimensionata nel caso in cui non dovessero essere centrati gli obiettivi minimi stagionali. Una probabile partenza eccellente, ad esempio, può non configurarsi come ipotesi utopistica. Diversi top club avevano messo nel mirino Federico Chiesa prima del grave infortunio accorso all’ex Fiorentina. Il Chelsea sembrava essere disposto a mettere sul piatto addirittura oltre 100 milioni di euro, offerta prontamente rispedita al mittente dalla Juventus.

A distanza di un anno e mezzo, però, molte cose potrebbero cambiare. Secondo quanto riferito dalla Spagna, ad esempio, Chiesa sarebbe finito prepotentemente nel mirino dell’Atletico Madrid. Su richiesta di Simeone, infatti, i Colchoneros sarebbe stuzzicati all’idea di affondare il colpo per il gioiello della Juventus – reduce dal goal strepitoso contro il Monza – già a gennaio. A riferirlo è elgoldigital.com, che svela come l’Atletico sia intenzionato a bruciare i tempi per capire la fattibilità dell’operazione. Affare che comunque si preannuncia assolutamente improbabile, a maggior ragione se imbastito a pochi giorni dal gong definitivo. In estate però…