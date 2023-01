Calciomercato, terzo scippo last minute: Allegria Juventus

Calciomercato, terzo scippo last minute in Premier League. Allegri Juventus. E di mezzo ci potrebbe entrare anche la Roma

La Premier League fino al momento ha preso tutti i calciatori possibili e immaginabili. Ed è pronta a fare un terzo scippo, e parliamo evidentemente in questo caso dell’Arsenal, che è primo in classifica e che adesso punta davvero a vincere il campionato dopo anni e anni di delusioni.

Il merito è sicuramente di Arteta, cresciuto all’ombra di Guardiola, che in molti casi nel corso di questi anni se l’è vista brutta: per diverse volte è stato ad un passo dall’esonero ma poi la dirigenza dei Gunners ha sempre deciso di tenerlo stretto. E adesso i risultati stanno arrivando. C’è voluto tempo e pazienza, quella stessa pazienza che sembra non abbiano in nessun modo i presidenti in Italia.

Calciomercato, Arsenal affonda per McKennie

Torniamo alla notizia, riportata da Daily Star, che svela come i Gunners non abbiano nessuna intenzione di lasciare nulla in caso in questa seconda parte di stagione. E avrebbero ormai deciso di affondare il colpo su McKennie della Juventus. Nonostante Allegri lo stia utilizzando con continuità, lo stesso tecnico ha dato il via libera alla sua cessione e davanti ad un’offerta di 20-25 milioni di euro i bianconeri non avrebbero nessun problema a spedirlo in Inghilterra.

Certo, per la squadra di Londra il pericolo è sempre dietro l’angolo: perché dopo aver perso Mudryk che ha preferito il Chelsea e Dajnuma che ormai ha preso la via del Tottenham, anche il Leeds nelle ultime ore avrebbe alzato il pressing nei confronti dell’esterno bianconero. Arteta è già rimasto scottato e spera di non dover cambiare obiettivo in questi ultimi giorni di mercato. Dal proprio canto però, viste le offerte che gli sono arrivate, McKennie avrebbe preso una decisione netta, vale a dire quella di unirsi al gruppo allenato dal tecnico spagnolo per cercare di vincere la Premier League.

Un intreccio che interessa anche la Roma, perché qualora la Juventus riuscisse a piazzare il colpo in uscita allora i bianconeri potrebbero tentare, avendo i soldi a disposizione, un affondo per Karsdorp che Pinto ha in mente di cedere subito. Insomma, un intreccio di mercato che coinvolge anche i club di Serie A e che potrebbe davvero fare tutti felici.