Zaniolo-Milan e contatto ufficiale, ultim’ora Sky: “Ecco quando si decide”

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e futuro al Milan. Arriva l’annuncio ufficiale dell’agente, ecco le sue parole.

Da qualche giorno i giallorossi sono entrati in una parentesi delicata quanto importante, ad oggi in grado di lenire una tranquillità che sembrava pian piano essere ritornata all’ombra del Colosseo, grazie ai diversi risultati che hanno contraddistinto il cammino di Pellegrini e colleghi in questo nuovo anno.

Certo, siamo ancora in una fase troppo preliminare per avanzare giudizi o sentenze ma è comunque giusto sottolineare gli sprazzi di serenità e salute sciorinati dalla squadra a partire da Roma-Bologna, match di apertura del 2023 contraddistinto da diverse difficoltà palesate già nel 2022 ma al contempo matrice di un filotto di risultati importanti che hanno permesso alla Roma di trovarsi nuovamente coinvolta nella piena lotta Champions. Senza troppi voli pindarici, resta il piazzamento tra le prime quattro il grande obiettivo del club, consapevole del lustro e del risvolto economico che un risultato del genere potrebbe avere.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Milan e intreccio con la Premier: annuncio dell’agente e non solo

Restando sul presente e sulle questioni che potrebbero avere un grande impatto su quello che sarà il cammino della Roma da qui a fine anno. Tante le varianti in grado di avere ingerenze da tanti punti di vista, comprese le mosse di calciomercato che potranno impattare sul modus operandi di Pinto e, di conseguenza, sullo statu della compagine di Mourinho dal primo febbraio in poi.

Una delle questioni più calde, ad oggi, resta quella legata al futuro di Zaniolo, ricercato dal Milan ma non poco ambito anche in Premier League. La Roma resta ferma sulla propria valutazione e visione, circa la quale si è esposto con grande chiarezza l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. “Oggi c’è stato il primo contatto ufficiale tra Roma e Milan. C’è amicizia tra Massara, Maldini e Pinto. Si sono sentiti al telefono e la Roma ha detto che chiede almeno 30 milioni più bonus, senza condizioni all’obbligo. Anche il giocatore rischia di pensare di venire al Milan senza che ci siano i presupposti per il via libera”.

“Occhio alle offerte dalla Premier: il Milan ha detto di non riuscire a toccare quelle cifre ma ha chiesto 24 ore per parlarne con la proprietà e valutare se ci siano i presupposti per avvicinarsi alle condizioni della Roma. Se dirà di non essere disposta, la Roma sarà libera di ascoltare le proposte dalla Premier e proporle al ragazzo per poi capire la sua decisione e il suo futuro“.

A ciò si aggiunga anche la posizione di Claudio Vigorelli che ha sottolineato ai microfoni di Calciomercato.it di come non ci siano ancora novità per il futuro del 22 alla corte di Pioli.