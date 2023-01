Calciomercato Roma, regalo dell’ex: accordo vicino, domino lampo e ribaltone

Calciomercato Roma, l’assist dell’ex: strada spianata. Anche la Juventus osserva interessata l’evolvere della situazione.

Dopo un inizio di stagione in sordina, la Roma è finalmente riuscita a trovare quella continuità di rendimento a lungo invocata da José Mourinho. Merito di un Dybala in versione deluxe, ma anche di una difesa ritornata ad assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. Nelle ultime uscite stagionali Smalling e compagni sono stati assolutamente perfetti.

Proprio il futuro dell’ex difensore del Manchester United non è affatto da trascurare. La Roma vuole rinnovare il contratto dell’inglese in scadenza nel 2023, con Tiago Pinto che in svariate circostanze si è detto piuttosto fiducioso in merito alla possibilità di trovare finalmente la quadra definitiva. La partita comunque è molto aperta e non sono esclusi colpi di scena, anche perché la concorrenza continua a monitorare la situazione con interesse. L‘Inter, ad esempio, è pronta ad approfittare di un’eventuale rottura, ma anche la Juve ha effettuato dei sondaggi esplorativi, non ancora sfociati in una trattativa concreta. La Roma continua ad avere il coltello dalla parte del manico, ma si tratta di un rebus che andrà sciolto. Con il futuro di Kumbulla ancora in bilico, però, è chiaro che i giallorossi stiano cominciando a valutare anche nuove possibili situazioni in difesa.

Calciomercato Roma, il Siviglia molla N’Dicka: le ultimissime

Uno dei profili accostati più insistentemente alla Roma è Evan N’Dicka. Il difensore francese classe ’99 ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del calcio transalpino. Anche la Juventus, l’Arsenal e il Siviglia avevano da tempo messo gli occhi sul centrale dell’Eintracht Francoforte, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Sebbene il ds dell’Eintracht – Krosche – si sia mostrato piuttosto fiducioso a riguardo, il futuro di N’Dicka non è stato ancora deciso in maniera univoca.

Secondo quanto riferito da estadiodeportivo.com, infatti, nelle ultime ore si sarebbe materializzato l’ennesimo colpo di scena. Il Siviglia, infatti, avrebbe improvvisamente dirottato le proprie attenzioni su Federico Gattoni, difensore argentino classe ’99 in forza al San Lorenzo, ma dotato di passaporto comunitario. Motivo per il quale Monchi sta affondando il colpo per Gattoni, con il quale sarebbe sempre più vicino a trovare un accordo di massima già nel mercato invernale. Il dietrofront del Siviglia potrebbe spalancare le porte di Roma e Juventus sul fronte N’Dicka.