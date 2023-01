Calciomercato Roma, l’attaccante ha deciso: resa dei conti e tripla opzione

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: la presa di posizione è netta. Sarà sfida a tre: ecco quanto rivelato.

Nelle ultime uscite stagionali anche l’attacco della Roma è ritornato a funzionare. Prescindendo dal periodo di forma assolutamente smagliante di Paulo Dybala, capace di fare il bello ed il cattivo tempo, José Mourinho ha ottenuto le risposte che cercava anche da Tammy Abraham.

Il bomber inglese sta finalmente ritornando sui suoi livelli. Cattivo, rapace d’area di rigore e straboccante fisicamente, l’ex Chelsea sta finalizzando la mole di gioco creata dai suoi compagni come mai aveva fatto dall’inizio della stagione. L’attacco giallorosso, però, da qui al termine della stagione potrebbe subire degli scossoni importanti. La partenza di Zaniolo, ad esempio, sta prendendo quota con il passare dei giorni, anche se al momento un accordo definitivo non è stato ancora trovato. Il Milan ha bussato alla porta del calciatore, ma la distanza con la Roma resta piuttosto sensibile.

Calciomercato Roma, anche lo Spezia su Shomurodov: corsa a tre con Torino e Cremonese

Salvo clamorosi colpi di scena, poi, anche Eldor Shomurodov dovrebbe fare le valigie. L’attaccante uzbeko della Roma ha calamitato l’interesse di diversi club sin dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, con la Roma che ha progressivamente ammorbidito le proprie posizioni. I giallorossi, infatti, richiedevano inizialmente una cessione a titolo definitivo. Secondo quanto riferito da Sky, però, ora come ora i capitolini darebbero il via libera anche alla formula del prestito.

Una svolta importante, intanto, si è già concretizzata. Shomurodov, infatti, avrebbe esternato il suo desiderio di restare in Italia. Declinate tutte le proposte dall’estero, provenienti soprattutto dalla Premier League e dalla Ligue 1. Sono tre le squadre che si daranno battaglia per mettere le mani sull’ex attaccante del Genoa: a Cremonese e Torino, infatti, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche lo Spezia, a caccia di un rinforzo in attacco per completare il proprio reparto offensivo. Situazione in rapida evoluzione, che potrebbe offrire risvolti importanti a stretto giro di posta. Seguiranno aggiornamenti.