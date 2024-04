UEFA smascherata prima di Roma-Bayer: l’hanno appena annunciato

UEFA smascherata proprio prima di Roma-Bayer Leverkusen: l’annuncio a sorpresa è appena arrivato, cosa succederà adesso?

Manca sempre meno a quella che possiamo senza alcun dubbio definire la partita più importante della stagione. In questi due anni e mezzo c’è una cosa che va assolutamente riconosciuta a José Mourinho, ovvero di esser davvero riuscito a cambiare la mentalità della squadra.

Prima di lui infatti un cammino così in Europa era impensabile, mentre ad oggi la Roma è la squadra italiana che più ha contribuito a liberare il quinto posto per la Champions, riuscendo a conquistare ben quattro semifinali consecutive in tutte le competizioni continentali.

Una mentalità che adesso dovrà esser bravo a mantenere Daniele De Rossi, chiamato a provare a fare da allenatore un qualcosa che non gli è riuscito da calciatore, ovvero provare a conquistare l’Europa League. Prima però ci sarà il doppio confronto con il Leverkusen, per il quale sembra esser già stato scelto il direttore di gara.

Roma-Bayer Leverkusen, ecco chi sarà il direttore di gara

Un finale di campionato da giocare a 100 all’ora per la Roma di Daniele De Rossi, chiamata agli straordinari sia in campionato che in Europa. Il quinto posto è ora in dubbio a causa della sconfitta casalinga contro il Bologna, nonostante questo però i giallorossi sono ancora avanti rispetto all’Atalanta, contro la quale però dovranno scendere in campo in trasferta a Bergamo.

Nella competizione continentale il sorteggio non è stato dei migliori, e la formazione capitolina ha dovuto affrontare prima il Milan, annichilito sia all’andata che al ritorno, nonostante l’inferiorità numerica, ed il Leverkusen, un club che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, e che si è già aggiudicato la prima Bundesliga della su storia.

🔴 INFO RMC SPORT – Selon nos informations, Clément Turpin sera au sifflet pour le match entre le Bayern Munich et le Real Madrid tandis que François Letexier arbitrera la rencontre AS Rome-Bayer Leverkusen ► https://t.co/ioeUEv12Qo pic.twitter.com/fCekN0FCkq — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2024

Gli uomini guidati da Xabi Alonso sono i grandi favoriti di questa competizione insieme all’Atalanta, ma la Roma è pronta a dire la sua per giocarsi la sua terza finale europea consecutiva. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe anche già noto il nome dell’arbitro, che sarà François Letexier. Il fischietto francese ha già diretto la Roma in un’occasione, quando i giallorossi persero in trasferta 2-0 contro lo Slavia Praga nella fase a gironi di Europa League di questa stagione. Proprio in questa sfida, furono 2 le ammonizioni nei confronti dei giallorossi (0 espulsioni).