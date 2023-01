Calciomercato Roma, svolta a destra e beffa bianconera

Calciomercato Roma svolta a sorpresa, Tiago Pinto al lavoro per chiudere l’affare ma arriva la beffa bianconera.

Sono ore caldissime per il mercato giallorosso. Tiago Pinto è al lavoro ormai da settimane per cercare di sistemare il bilancio del club e cercare di portare a Mourinho l’uomo giusto per centrare l’obbiettivo quarto posto. Nelle ultime settimane la classifica della Serie A ha subito uno stravolgimento inaspettato, e non solo a causa dei quindici punti di penalità ricevuti dalla Juventus.

Milan e Inter non appaiono più come squadre inarrivabili per la Roma, come dimostra il solo punto che separa Pellegrini e compagni dalla formazione di Pioli. Questo ritrovato entusiasmo pone l’obbligo alla società di provare a fare quello sforzo in più sul mercato, ed uno dei nomi individuati fa sognare i tifosi.

Si tratta di Hakim Ziyech, classe 1993 reduce da un mondiale da protagonista con la storica semifinale raggiunta dal Marocco, prima squadra africana a raggiungere un risultato simile in questa competizione. Il mercato in entrata passa per necessità finanziaria dalle cessioni.

In un primo momento la società sembrava intenzionata a non accettare offerte di prestito se non vincolate da un futuro obbligo di acquisto, ma le necessita potrebbero aver fatto cambiare idea a Pinto che potrebbe lasciar partire Vina in direzione Premier League con la formula del prestito con diritto.

Diversa è la situazione che riguarda la fascia destra, dove nelle ultime ore si è registrata una trattativa a sorpresa che non farà affatto piacere a Mourinho.

Calciomercato Roma, la beffa arriva dai bianconeri

Uno dei principali indiziati a lasciare la capitale già in questa sessione di mercato è l’olandese Rick Karsdorp, accusato dall’allenatore di aver tradito i compagni in occasione del pareggio esterno contro il Sassuolo. L’esterno sembrava ormai orientato verso la Premier direzione Fulham, ma la trattativa potrebbe aver subito una brusca frenata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK il Fulham nelle ultime ore avrebbe deciso di non puntare più su Karsdorp ma di virare verso Cedric dell’Arsenal. Il terzino portoghese è vicino alla scadenza con i Gunners (il suo contratto scade tra 18 mesi) e Arteta sembra intenzionato a farlo partire.

L’allenatore del Fulham Marco Silva ha dichiarato Cedric una priorità per il mercato del club londinese, manifestando una certa sicurezza in vista della chiusura di questo affare entro la fine del mercato.

Tiago Pinto vede sfumare una cessione che avrebbe risolto non pochi problemi in casa Roma, soprattutto visto il rapporto gelido tra la società ed il terzino olandese a cui rimangono ormai pochissimi giorni per riuscire a trovare una nuova squadra.