Calciomercato Roma, Zaniolo conteso: “Non vale la cifra richiesta”

Zaniolo – Milan è la trattativa che tiene in scacco la società giallorossa e quella rossonera, il numero 22 è finito al centro delle critiche.

Tiago Pinto è sempre al lavoro per cercare di soddisfare le elevate richieste dell’allenatore José Mourinho, che pressa costantemente la società per dare alla rosa quel che manca per assicurarsi il quarto posto. Il tecnico portoghese si sa è una personalità esigente, ma questo è dovuto alla sua incessante fame di vittorie, la stessa fame che vuole trasmettere agli elementi a sua disposizione.

Non a caso è stato proprio lui a riportare una coppa a Roma dopo più di dieci anni dall’ultima Coppa Italia conquistata da Luciano Spalletti, che oggi è lanciato verso uno storico scudetto con il Napoli, traguardo sempre sfuggito al tecnico di Certaldo.

L’unico modo che ha Pinto per venire incontro alle sue richieste è riuscire a piazzare gli esuberi, come ad esempio Vina, Shomurodov e Rick Kasdorp, che ha rotto definitivamente con Mourinho e la società.

Per l’Uzbeko si è fatto avanti in un primo momento il Torino, che però non ha soddisfatto le richieste della Roma, mentre adesso è la Cremonese la favorita per il suo cartellino. Diversa è la situazione che riguarda Zaniolo, visto lo stallo nella trattativa con il Milan.

Mercato Roma, Zaniolo al centro delle critiche: “Non vale la cifra richiesta”

Sin dal suo esordio con la maglia giallorossa Zaniolo ha sempre dimostrato di essere un calciatore al di sopra della media. Un ragazzo che dal nulla è riuscito ad imporsi in una Roma fatta anche di grandi nomi, tuttavia la sua carriera ha subito un brusco rallentamento.

I due infortuni alle ginocchia hanno minato la sua crescita, tanto che potremmo definirlo (almeno in ottica Roma) in una fase calante della sua carriera. Nei due anni in cui è stato lontano dal campo sia la società che i tifosi non lo hanno mai lasciato solo, ecco perché lo zoccolo duro della tifoseria romanista ha avuto un atteggiamento così ostile nei suoi confronti dopo la scelta di non rendersi disponibile per le partite con Spezia e Napoli.

Proprio su Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni di TvPlay il noto giornalista Fabrizio Mineo che ha espresso parole durissime nei suoi confronti:

“Viene da due crociati, gioca in Serie A ad alti livelli da varie stagioni. Non è un calciatore che ha fatto tanti gol, lui è un calciatore importante. Non vale 40 milioni però ci sono delle società importanti dietro il suo profilo. Un calciatore forte”.

Analizzando solo i numeri (solo due gol nella scorsa stagione) non si può non concordare con la sua opinione, tuttavia grazie alle sue doti fisiche e tecniche resta un ragazzo di valore, del quale la Roma non vorrà privarsi se non alle cifre stabilite.