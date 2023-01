Calciomercato Roma, Ziyech è pronto: doppio indizio social

Calciomercato Roma, spunta il doppio indizio social su Ziyech: il marocchino ha scritto in merito al suo futuro e non è passato inosservato.

L’addio di Nicolò Zaniolo sembra ormai inevitabile. La rottura tra società e calciatore è ormai chiara ed entrambe le parti sperano che la faccenda possa chiudersi nel più breve tempo possibile, cosa che ad oggi appare difficilissima. Il Milan è seriamente interessato ad ingaggiare il calciatore, tuttavia almeno in questa finestra di mercato Maldini non sembra intenzionato ad accontentare le richieste giallorosse.

Tiago Pinto non è intenzionato a svendere a quella che ormai è una diretta concorrente un calciatore dal valore indiscusso se non al prezzo prefissato. La richiesta iniziale si aggirava sui 30-35 milioni, ma difficilmente si chiuderò a queste cifre, soprattutto perché il Tottenham pare essersi defilata dall’affare dopo l’acquisto dell’olandese Arnaut Danjuma.

La somma che potrebbe convincere la società a lasciar partire il numero 22 per circa 25 milioni di euro, somma a cui comunque Maldini non sembra intenzionato ad arrivare. Nonostante questo Pinto sta già lavorando sul suo sostituto, ed il nome di Hakim Ziyech pare essere ormai più di una suggestione.

Calciomercato Roma, doppio indizio social per l’arrivo di Ziyech in giallorosso

Il nome scelto dalla società per sostituire Zaniolo lascia intendere le grandi ambizioni della società. Hakim Ziyech è un calciatore dal valore assoluto, dotato di una tecnica con pochi eguali ed un mancino che ha incantato anche in Champions League.

Trequartista, all’occorrenza esterno destro, sarebbe un grandissimo salto di qualità per la Roma, ed anche il calciatore sembra gradire la destinazione. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il marocchino dopo un colloquio con Mourinho avrebbe fatto intendere di gradire la destinazione.

Non ci sono stati ancora contatti ufficiali con il Chelsea, squadra che però ha necessità di sfoltire la rosa dopo i tanti acquisti fatti dalla nuova proprietà, che in meno di un anno ha investito quasi mezzo miliardo di euro.

Sui social cominciano ad apparire i primi indizi che fanno pensare che le parti siano più vicine di quanto si pensi. Nell’ultimo post apparso sul profilo Instagram dell’ex Ajax il giocatore lancia un messaggio molto misterioso sul suo futuro:

“Il modo migliore per predire il tuo futuro… è crearlo”, sotto queste parole il like galeotto di Tammy Abraham suo ex compagno di squadra a Londra. In un periodo come questo certi indizi lasciati sui social possono significare tutto o niente, ma visti i precedenti proprio con Dybala ed Abraham non si può non sognare.