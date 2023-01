Napoli-Roma, torna l’incubo giallorosso: arbitra Orsato

Napoli-Roma, domenica al Maradona arbitra Orsato e i ricordi per Mourinho non sono buoni. E’ quello del rigore di Abraham

Domenica sera la Roma giocherà in casa della capolista Napoli. E la squadra di Mourinho sogna il colpo grosso. Sì, perché adesso con la Juve fatta fuori dalla giustizia sportiva, la formazione guidata dallo Special One ha ottime possibilità di arrivare in Champions League il prossimo anno. Certo, fino alla fine, vista che è l’attuale classifica, si suderà, e ogni partita diventa fondamentale.

Mettiamo le cose in chiaro: anche se la Juventus ci fosse stata ancora di mezzo i giallorossi per quello che hanno fatto fino al momento se la sarebbero giocata la qualificazione. In questo 2023 sono arrivati ottimi risultati e la Roma, nonostante aver rotto anche con Zaniolo, non ha avuto scossoni da questa decisione. E s’è visto subito nella gara contro lo Spezia. Bene, adesso però arriva un vero e proprio banco di prova: Spalletti contro Mourinho, due che si rispettano. E intanto è stato designato il direttore di gara.

Napoli-Roma, fischia Orsato

Al Maradona sarà Orsato a dirigere la partita. E la sua designazione non evoca dei buoni ricordi a Mourinho, visto che il fischietto è quello che ha detto che non c’è regola del vantaggio sul rigore e che ha concesso il penalty alla Roma contro la Juventus che poi Abraham ha sbagliato e che ha costretto i giallorossi alla sconfitta. Un fischio velocissimo che ovviamente è stato sbagliato, e che ai giallorossi ha “regalato” una sconfitta.

Ma tant’è: gli assistenti comunque saranno Tegoni e Baccini, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Al Var è stato designato Di Paolo mentre Avar è stato scelto Maggioni.