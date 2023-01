Zidane soffia Vlahovic alla Juventus: incontro segreto e accordo bomba

Incontro segreto a Doha e addio Vlahovic: le ultime di calciomercato in casa Juventus con il grande ex decisivo.

Da poco meno di una settimana la classifica della Serie A ha vissuto un cambiamento importantissimo, destinato ad avere non poca ingerenza su quelli che potrebbero essere i prossimi piazzamenti europei e non solo. In seguito alle discussioni venutesi a creare intorno al caso Juventus a partire dai mesi finali del 2022, è arrivata la prima e importantissima sentenza sui bianconeri, vistisi sottrarre ben quindici punti dalla classifica.

Un colpo certamente importante, per la Vecchia Signora ma anche per le diverse competitors che continuavano a vedere nella squadra di Allegri una mina vagante per lo scudetto e (dopo il pokerissimo subito a Napoli) soprattutto per un piazzamento tra le prime quattro. Se contendere la vittoria finale agli uomini di Spalletti è ad oggi una quasi utopia, il DNA della società, unitamente a storie del passato nemmeno lontanissimo non escludono una possibile risalita di Pogba e colleghi in questa seconda parte di stagione.

Incontro segreto con Zidane e 70 milioni pronti: addio Vlahovic per la Juventus

Sarà certamente impresa difficile, soprattutto se si tiene conto del fatto che nuove sentenze e cambiamenti potrebbero arrivare prossimamente e apportare ulteriori modifiche e novità ad un ambiente che sta vivendo da anni uno dei momenti più difficili della propria recente storia.

Senza pensare a ciò che è stato e senza nemmeno affrontare questioni che vadano troppo nel legislativo, ci si limita in questa sede a presentare le recenti novità annunciate dalla Francia che potrebbero aggiungersi al già massiccio corpo di cambiamenti abbattutosi sul mondo Juventus. Come riferito in esclusiva da Le Quotidien Du Sport, infatti, il proprietario del PSG, Nasser Al-Khelaifi, avrebbe tenuto un incontro segreto con Zinedine Zidane.

Dopo i tanti rumors su un suo possibile approdo sulla panchina della Francia o un ritorno alla Juve (prima che il caso scoppiasse definitivamente) il futuro del francese sembra destinato a seguire una determinata rotta. Il ricchissimo qatariota avrebbe infatti proposto a Zidane la panchina del PSG, convincendo lui con un progetto basato non solo su una disponibilità economica ormai tristemente nota ma anche sulla possibilità di avere carta bianca per il calciomercato.

Il progetto prevede l’allontanamento di Galtier e del ds Campos, con la catalisi di un progetto che, stando a quanto si legge, dovrà portare novità importanti a centrocampo ma non solo. Zidane vuole coadiuvare infatti Mbappé con un attaccante di livello e avrebbe individuato proprio in Dusan Vlahovic il profilo ideale. Il serbo sarebbe proposto dalla stessa Juventus alla cifra sborsata nelle casse di Commisso circa un anno fa: 70 milioni.