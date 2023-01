Calciomercato Roma, testa a testa con la Juve: contatti avviati

I bianconeri hanno spinto sull’acceleratore per cercare di portare a casa il calciatore obiettivo di calciomercato che interessa anche alla Roma

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato con la Roma che ha ancora diverse situazioni da sciogliere all’interno della rosa. Prima fra tutte è quella di Nicolò Zaniolo che è in uscita dalla società proprio in questo primo mese del 2023. L’attaccante numero 22 ha deciso di voler lasciare la Capitale e ha intenzione di farlo prima dell’estate. Le sue intenzioni ormai sono note e una permanenza potrebbe essere difficile per il ventitreenne che vuole cambiare aria.

Sulle sue tracce ci sono diversi club e quello che sembra in vantaggio su tutti è il Bournemouth. Il club, che occupa la diciottesima posizione in classifica in Premier League, ha presentato un’offerta di circa 30 milioni più 4 di bonus sulla scrivania di Pinto. Oltre a questo, il general manager giallorosso ha incassato anche il forfait del Milan che sembra deciso a tirarsi indietro nella corsa all’attaccante. Ora la palla passa in mano al classe 1999 che deve sbrogliare questa situazione intricata.

Un’altra delle questioni che il portoghese deve risolvere è quella legata a Rick Karsdorp. Il terzino destro della Roma ha rotto con la società in seguito alle parole di José Mourinho in seguito alla conferenza stampa post partita col Sassuolo. L’esterno è stato additato come colpevole del pareggio, senza mai essere nominato, e non è partito per la tournée in Giappone. Nelle partite che sono state giocate fino ad oggi l’olandese non è sceso in campo neanche un minuto e potrebbe lasciare la Roma in questi giorni.

Calciomercato Roma, la Juventus accelera per Heinrichs

In caso di partenza del giocatore Tiago Pinto deve trovare e ingaggiare velocemente un rimpiazzo. Il tempo a disposizione è poco e ripercorrere delle strade già sondate in passato può essere la strategia vincente per il general manager.

Per questo è tornato di moda il nome di Benjamin Henrichs, che come riporta calciomercato.it è nel mirino anche della Juventus. I bianconeri, però, non stanno solo pensando al tedesco del Red Bull Lipsia. Il club di Allegri ha già avviato i contatti per preparare l’arrivo del terzino destro a Torino, dove è in uscita Weston McKennie. In caso lo statunitense venisse ceduto, allora la Juve avrebbe i soldi adatti per tentare l’assalto all’esterno difensivo.